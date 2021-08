Dardai ist zufrieden - und hofft, dass Cunha bleibt

Dass Hertha BSC am Sonntag den SV Meppen im DFB-Pokal nicht aus dem Stadion fegte, kam Pal Dardai nicht ungelegen. Für Matchwinner Davie Selke hatte Berlins Cheftrainer ein Lob im Gepäck.

Pal Dardai ließ keinen Zweifel aufkommen, als er sich am Montag am Trainingsplatz von Hertha BSC auf dem Olympiagelände im Berliner Westend den Journalisten stellte. "Für mich ist ein 1:0 immer ein gutes Ergebnis, ich bin sehr zufrieden, wie sich die Mannschaft präsentiert hat", sagte der Hertha-Coach mit Blick auf das 1:0 tags zuvor im Erstrundenmatch des DFB-Pokals bei Drittligist SV Meppen.

Die Zufriedenheit des 45-Jährigen speiste sich nicht nur aus dem Resultat sowie dem damit verbundenen Einzug in die zweite Pokalrunde, sondern auch aus dem Auftritt seines Teams. "Die erste Halbzeit war sehr ordentlich, wir müssen Minimum mit 2:0 in Führung gehen, dann hast du ein einfaches Spiel", bilanzierte Dardai. Der Ungar räumte aber auch ein, dass seine Mannschaft im zweiten Spielabschnitt eine "sehr ordentliche Druckphase des Gegners" habe überstehen müssen und bei einem Lattenkopfball des Meppener Innenverteidigers Lars Bünning und dem Pfostenschuss von Rechtsverteidiger Markus Ballmert jeweils mit dem Glück im Bunde war. Aber, ergänzte Dardai, sein Team sei "sich treu geblieben", habe bis zuletzt mit fußballerischen Mitteln und mit Pässen in die Tiefe versucht, zum Erfolg zu kommen. "Bis 30 Meter vor dem Tor hat das gut ausgesehen", so der Coach.

Dardai: "Hektik will ich nicht sehen"

Dass es nach dem ersten Pflichtspiel der Saison noch Steigerungspotenzial gibt, ist Dardai bewusst. Zum einen habe ihm in der Offensive in etlichen Situationen "der letzte Pass gefehlt", zudem hatte dem Trainer missfallen, dass sein Team in der Drangphase von Meppen zwischendurch auch hektisch agiert habe. "Hektik will ich nicht sehen", stellte Dardai klar. Doch wichtiger als mancher Mangel ist dem Coach der Ertrag des ersten Pflichtspiels. Dass es keinen deutlichen Erfolg gab, sondern das Ergebnis knapp war, kommt Dardai dabei nicht so ungelegen. "Jetzt bleiben alle konzentriert", sagte er.

Dass Hertha im Emsland spät noch den Sieg landen konnte, lag natürlich auch an Davie Selke. Der 1,94 Meter große Stürmer, der nach eineinhalb unglücklichen Jahren als Leihspieler bei Werder Bremen vor dieser Saison zurückgekehrt war, schwang sich nach seiner starken Vorbereitung zum entscheidenden Mann in Meppen auf, indem er in der Nachspielzeit zum 1:0 einköpfte. "Ich bin froh, dass er funktioniert", sagte Dardai über den 26-Jährigen, "aber wir müssen mit ihm noch viel arbeiten. Wenn er es mit dem Rücken zum Tor noch besser macht, bin ich hochzufrieden. Jetzt bin ich sehr zufrieden." Bei Ballverarbeitung und -ablage sieht der Hertha-Coach noch Potenzial bei seinem Angreifer, "dann wäre unser Spielfluss nach vorne noch besser". Aber dafür lobte Dardai neben dem Treffer auch Hingabe und Effekt Selkes beim Pressing. "Er stresst den Gegner, er läuft an und ist aggressiv."

Boyata eine Option für Köln?

Dedryck Boyata konnte dagegen in Meppen nicht mitwirken. Den Innenverteidiger plagen nach wie vor leichte Oberschenkelprobleme. Eine Untersuchung am Montag soll Aufschluss über die Schwere der Blessur geben und ob der Kapitän im Ligaspiel am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln eine Option sein kann.

Es kann immer alles passieren. Pal Dardai über Matheus Cunha

Inwieweit Matheus Cunha für Köln ein Thema ist, bleibt abzuwarten. Laut Dardai weilte der brasilianische Olympasieger am Montag wieder in Berlin. Darüber sei er sehr froh, so der Ungar, der "erstmal davon ausgeht", dass der umworbene Offensivkünstler in Berlin bleibt. Dardai weiter: "Aber es kann immer alles passieren." Wenn Matheus Cunha aber bei Hertha bleibe, "sind wir sehr stolz. Wir wissen, was für eine Qualität er hat, und er wird uns auch helfen."