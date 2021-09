Dardai: "In den Bus, nach Hause, bei Null anfangen"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)



Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Von meiner Mannschaft war es über 75 Minuten ein tolles Spiel. Es sind wichtige drei Punkte. Wir sind das dritte Jahr in der Bundesliga. Einen Anspruch zu erheben, uns im vorderen Drittel aufzuhalten, wäre Schwachsinn. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, das gilt auch für diese Spielzeit."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind natürlich enttäuscht. Wir hätten uns für unseren Aufwand gerne belohnt. Es war ein intensives Spiel, in das wir erstmal reinfinden mussten. In der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und hatten die Möglichkeiten. Die haben wir leider liegen gelassen."

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1 (1:1)



Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein sehr intensives, wildes Spiel in der ersten Halbzeit. Es hat sich keiner etwas geschenkt. Was mich im Nachhinein ärgert, ist dieses billige Gegentor. Die Jungs haben aber wieder einen super Charakter gezeigt, haben sich reingebissen. Zweite Halbzeit ging es hin und her. Ganz zufrieden sind wir mit dem 1:1 nicht. Aber wir müssen akzeptieren, dass das so in Ordnung geht."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein sehr interessantes, hochklassiges Spiel. Beide Mannschaften haben voll auf Sieg gespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit ein paar Aktionen nicht gut zu Ende gespielt, wo wir nachlegen können. Das hat mich geärgert. Aber grundsätzlich haben die Jungs gut gearbeitet. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, mit dem Ergebnis gucken wir mal in zwei Tagen."

RB Leipzig - Hertha BSC 6:0 (3:0)

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Es war eine gute Leistung und eine Belohnung, die wir sicher gebraucht haben. Ich war sicher, dass unsere Jungs bereit sind. Es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wir müssen das Momentum für das nächste Spiel in der Champions League gegen Brügge halten."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben uns viel vorgenommen, wollten nicht zu tief verteidigen. Wir haben eigentlich gut angefangen, die Spieler haben nicht nervös ausgesehen. Dann kriegen wir aus dem Nichts zwei Tore. In der Kabine haben wir auf Viererkette umgestellt, aber es ist nicht besser geworden. Das müssen wir einfach akzeptieren, in den Bus einsteigen, nach Hause fahren und nächste Woche bei Null anfangen."

Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war das erwartet schwere Spiel. Es hat viel Geduld gebraucht gegen einen gut verteidigenden Gegner. Uns hat am Anfang die Durchschlagskraft gefehlt. Das war zu Beginn der zweiten Halbzeit besser, da waren wir viel schnörkelloser. Das Resultat geht dadurch auch in Ordnung. Aber das Spiel kann auch anders ausgehen, wenn du die Geduld verlierst."

Bo Svensson (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Für uns ist es eine bittere Niederlage. Es gab drei Phasen im Spiel. In Phase eins und drei haben wir das umgesetzt, was wir vorgehabt haben. Die 20 Minuten nach der Halbzeit waren wir aber zu passiv. Wir haben in unseren guten Phasen, mit unseren guten Torchancen, keine Tore gemacht. Auch deshalb haben wir verloren."

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind auf den erwartet schweren Gegner getroffen. Wir wussten, dass wir eine gewisse Leidensfähigkeit brauchen. Ich habe aber eine Mannschaft gesehen, die auch nach dem 0:1 nicht aufgesteckt hat. Wir haben uns den Sieg erkämpft, der tut gut."

Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Schade, dass wir die Punkte nicht mitgenommen haben. Ich fand die Niederlage unnötig, denn wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Wir müssen 2:0 in Führung gehen, dann ist das Spiel vorbei. Hoffenheim war sehr effizient, da waren sie viel besser als wir."



SpVgg Greuther Fürth - Bayern München 1:3

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Es war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Wochen. Wir waren mutig und hatten viele gute Pressingmomente. Wir waren lange in Überzahl, da hätten wir mehr draus machen können. Es war nicht so, dass sie uns auseinander gespielt haben. Das dritte Tor ist extrem bitter."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die Rote Karte hat am Ende die größere Tragweite als das Gegentor. Die Grätsche war nicht zwingend notwendig. Da kann man schon eine Rote Karte geben. Am Ende ist es wichtig, gegen einen Aufsteiger zu gewinnen. Wir bleiben vorne, es ist schon in Ordnung."