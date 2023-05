Dardai: "Ich werde auf jeden Fall bei Hertha BSC arbeiten"

Mit einem Sieg hat sich Hertha BSC aus der Bundesliga verabschiedet. Trainer Pal Dardai äußerte sich nach dem Spiel zu seiner aggressiven Rede in der Halbzeitpause und seiner Zukunft in Berlin.

Muss mit Hertha in die 2. Liga: Pal Dardai. Getty Images

Bereits vor Anpfiff stand fest: Das Spiel der Berliner in Wolfsburg wird das vorerst letzte von Hertha in der Bundesliga sein. Beim 2:1-Sieg gelang dem Absteiger jedoch ein ordentlicher Abschied: Hertha drehte das Spiel und machte durch Tore von Ibrahim Maza und Marco Richter die frühe VfL-Führung durch Jakub Kaminski wett.

Dardais "aggressive" Ansprache zeigt Wirkung

"Wir haben auch letzte Woche ein ordentliches Spiel gemacht, hatten aber kein Spielglück. Heute war es da", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Partie bei "Sky". Dabei war der Coach zunächst nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Die erste Hälfte war wieder ein bisschen zögerlich. In der Halbzeit habe ich eine aggressive Rede gehalten."

"Oh ja, die war sehr aggressiv", bestätigte auch Florian Niederlechner die offenbar laute Ansprache seines Coaches. "Der Trainer hat ganz schön Gas gegeben. Aber das war alles okay, alles im Rahmen und genau das, was wir gebraucht haben."

Der Nachwuchs macht Hoffnung

So hat es zwar zum Sieg gereicht, in die 2. Liga muss Hertha aber bekanntermaßen trotzdem. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir mit Hertha BSC abgestiegen sind", sagte Siegtorschütze Richter. Und auch bei Sportdirektor Benjamin Weber überwog nach der Partie "die Enttäuschung über den Abstieg".

Dennoch versuchte Weber, den Blick nach vorne zu richten und positive Erkenntnisse aus dem Sieg zu ziehen: "Gerade in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass das unser Weg sein wird", lenkte er den Blick auf die jungen Spieler in den Reihen der Berliner. "Es wird eine Mischung sein zwischen den Älteren und den Jungen." Tjark Ernst etwa zeigte bei seinem Bundesliga-Debüt eine starke Leistung im Hertha-Tor, mit Maza erzielte ein 17-Jähriger den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Dardai versichert: "Ich werde auf jeden Fall bei Hertha BSC arbeiten"

Eine Entwicklung, die auch Dardai stolz macht: "Ich bin sehr viele Jahre hier, habe ein halbes Leben dafür gegeben, dass die Nachwuchsakademie den maximalen Stellenwert bekommt. Die Nachwuchsarbeit ist hervorragend, das hat man auch heute wieder gesehen: Zwei, drei Spieler waren 'meine Spieler'. Ein fantastisches Gefühl."

Nun geht es bei Hertha darum, sich auch personell für die kommende Saison in der 2. Liga aufzustellen - bei Spielern und auf der Trainerposition. Während Niederlechner "auf alle Fälle Bock" auf die Mission Wiederaufstieg habe, sagte Richter zu seiner persönlichen Zukunft: "Ich muss das jetzt erst einmal verarbeiten und möchte darauf keine Antwort geben. Wir stehen in gutem Austausch und was kommt, werden wir sehen."

Wie es auf der Trainerposition weitergeht, soll sich kommende Woche herausstellen, wenn sich die Verantwortlichen mit Dardai zusammensetzen, das bestätigten Dardai und Weber. Dardai konnte am Samstag nur eines versichern: "Ich werde auf jeden Fall bei Hertha BSC arbeiten."