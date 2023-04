Dardai: "Ich könnte im Home-Office arbeiten"

Ein ausverkauftes Olympiastadion, gute Wetterprognosen und eine erste Erfolgsmeldung vom neuen Trainer: Pal Dardai (47) hat für seine schwere Rettungsmission bei Hertha BSC sechs bis sieben Führungsspieler identifiziert. Er wird sie brauchen: am Samstag gegen Werder Bremen - und in den Wochen danach.

Die Ansage bei seiner Präsentation am Montag klang ultimativ. "Wenn in dieser Mannschaft Prince Boateng der einzige Führungsspieler ist, dann packen wir alles zusammen und gehen wieder nach Hause", hatte Pal Dardai zu Wochenbeginn gesagt. "Dann wird das nichts. Aber ich glaube, das werde ich schon hinkriegen."

Drei Tage später vermeldete der Ungar von seiner Suche nach einer Achse für den Abstiegskampf erste Erfolge. "Ich musste sehen, wer hier die Führungsspieler sind. Da hab' ich schon sechs, sieben Namen", sagte Dardai in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. "Morgen werde ich die auch zusammenrufen, da muss einiges passieren." Das war schon bei den erfolgreichen Rettungs-Missionen 2015 und 2021 eine seiner Methoden: mehr Spieler in die Verantwortung nehmen. Diesmal sollen neben dem 36-jährigen Boateng, unter Dardai-Vorgänger Sandro Schwarz zuletzt dreimal in der Startelf, Profis wie Kapitän Marvin Plattenhardt (31), Lucas Tousart (25), Marc Kempf (28), Tolga Cigerci (31), Peter Pekarik (36) und Montenegros Nationalmannschafts-Kapitän Stevan Jovetic (33) verstärkt vorangehen.

Angesichts der Ausgangslage - Platz 18 bei nur noch sechs ausstehenden Spielen - ist klar: Dardai, der Mannschaften für gewöhnlich defensiv schnell stabilisieren kann, muss auch offensiv zügig Lösungen finden, ohne die angestrebte Balance in Gefahr zu bringen. "Alle nach vorn geht natürlich nicht", sagte er am Donnerstag, aber: "Zu defensiv bringt uns nicht weiter. Ja, wir müssen Tore machen und nach vorne spielen. Wir müssen gewinnen."

Der Rahmen gegen Bremen passt in jedem Fall. Das Berliner Olympiastadion wird nach den Heimspielen gegen den FC Bayern Anfang November (2:3) und den 1. FC Union Ende Januar (0:2) zum dritten Mal in dieser Saison mit knapp 75.000 Zuschauern ausverkauft sein. Mindestens 15.000 Bremer Fans werden erwartet, eher mehr, und Dardai ("Vielleicht bin ich ein komischer Vogel.") bemüht den Fußballgott: "Ich habe eine Bitte nach oben - ich möchte in Führung gehen."

Die Voraussetzungen passen aus Dardais Sicht

Im Februar 2015 startete der Ungar als Nachfolger von Jos Luhukay mit einem 2:0-Sieg in Mainz in seine erste Amtszeit, Ende Januar 2021 verlor er zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit 1:3 in Frankfurt. Beide Male blieb ihm fast die komplette Rückrunde für die Korrekturen und die Rettung. Diesmal müssen etliche Dinge schneller funktionieren, aber die Voraussetzungen passen aus Dardais Sicht. Erstens: "Die Mannschaft ist fit, das ist auch ein Lob an den anderen Trainerstab. Ich muss hier keine Ausrede finden." Zweitens: "In dieser Mannschaft gibt es Schnelligkeit: durch Jessic Ngankam, durch Dodi Lukebakio, durch Derry Scherhant. Da kannst du leichter kontern als mit Vedad Ibisevic oder Salomon Kalou damals.

Die Mannschaft hat Fünferkette gespielt, aber nicht nach meinem Geschmack. Pal Dardai

Mit dem offensiven Spiel kann man besser arbeiten als früher, aber in diesem Moment sind alle unsicher." Drittens: Die Unterstützung durch den Staff findet Dardai überragend. "Die Mitarbeiter machen alles mit, es ist einfach phantastisch. Normalerweise könnte ich zu Hause sein und im Home-Office arbeiten. Jeder kommt, jeder macht mit. Das gibt Kraft, das gibt Energie", erklärte der Ungar am Donnerstag. Die Viererkette hat er im Training geübt, das von Schwarz seit Februar praktizierte 3-5-2 könnte vorerst ausgedient haben. "Die Mannschaft hat Fünferkette gespielt, aber nicht nach meinem Geschmack", sagte Dardai. "Alle müssen es zusammen und im Block machen. Es kann nicht sein, dass drei nach vorn verteidigen und die anderen nicht."

Den Kontrahenten Bremen hat sein Stab bereits am Sonntag gegen Freiburg (1:2) ausgiebig seziert, aber vor allem beschäftigt sich Herthas neuer alter Trainer mit dem eigenen Team: "Der Fokus ist Wir, Wir, Wir - nicht der Gegner." Die Wetterprognose kündigt für Samstag in der Spitze 21 Grad an, Dardais Prognose klingt ebenfalls überwiegend sonnig: "Ich bin nicht hier, um etwas zu versprechen." Aber: "Wenn wir das gut machen, was wir uns ausgedacht haben, gewinnen wir."