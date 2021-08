Nach drei Niederlagen zum Liga-Start wird der Ton bei Hertha BSC rauer. Am Tag nach dem 0:5-Debakel beim FC Bayern sagte Trainer Pal Dardai: "Ich hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe gerade aus."

Sportdirektor Arne Friedrich setzte noch am späten Samstagabend den Ton für die kommenden Tage. "Wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen! Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen!", twitterte Friedrich - und bekam via Twitter prompt Applaus von Investor Lars Windhorst: "Danke für die klaren Worte. Stimme dir uneingeschränkt zu."

Trainer Pal Dardai hatte "die Art und Weise" des Auftritts in München nach dem 0:5 "schockierend" genannt und erklärt: "Wir wollten leidenschaftlich auftreten und alles rausholen, das haben wir nicht getan. Die Körpersprache, das Coaching untereinander - das hat gar nicht funktioniert." Mit Blick auf die überaus komplizierten beiden Vorjahre und den verpatzten Start in die neue Saison sagte der Ungar: "Wir sind psychologisch nicht in der besten Lage."

Schmidt: "Psychologie ist mir zu einfach"

Hertha-CEO Carsten Schmidt widersprach dem Coach am Sonntagvormittag im Sport-1-Talk "Stahlwerk Doppelpass" und sagte: "Ich finde, dass wir gegen Wolfsburg und Köln nicht in der Psychologie die Defizite hatten, sondern teilweise in der Taktik und teilweise auch in der Bereitschaft. Und gestern waren wir hoffnungslos unterlegen. Ich mach' mir mehr Gedanken über die nicht gewonnenen Spiele davor als über das 0:5 gestern. Über die Leistung werden wir natürlich noch sprechen, die ist nicht akzeptabel. Aber Psychologie ist mir zu einfach." Er sagte allerdings auch: "Ich bin sicher, dass wir Rezepte finden und auch Pal Rezepte findet, das umzudrehen."

Wahrscheinlich sucht Hertha BSC seit langem einen großen Trainer. Pal ist ein kleiner, netter Trainer. Pal Dardai

Dardai klang am Sonntagvormittag in einer Medienrunde schonungslos ehrlich. "Ich hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe gerade aus", erklärte er. "Im Sommer hieß es auch nicht, dass ich es unbedingt mache. Wahrscheinlich sucht Hertha BSC seit langem einen großen Trainer. Pal ist ein kleiner, netter Trainer. Er hilft aus, so lange es sein soll. Wenn ein ganz großer Trainer hier ist, geht Pal sofort zur U 16 zurück und macht seine Sache so wie früher. Ich will hier keine Last sein."

"Die Realität und die Wünsche - das ist bei Hertha so weit auseinander"

Zugleich warb der Coach vehement für eine realistische Erwartungshaltung: "Ich habe letzte Saison gesagt, ich mach' das nicht, weil es unmöglich ist, diese Mannschaft zu retten. Dann haben sie mich überredet, dann hab' ich es gemacht. Und es war genau so, wie ich es gesagt habe." Der Klassenerhalt sei "ein halbes Wunder" gewesen. Jetzt "haben wir wieder aus dem Nichts Träume", so Dardai. "Wenn wir sagen, dass diese Mannschaft ein Champions-League- oder Europa-League-Aspirant ist, haben wir ein Problem." Und weiter: "Ich will jedes Spiel gewinnen. Aber wenn einer die Realität nicht versteht, dann haben wir Probleme. Die Realität und die Wünsche - das ist bei Hertha so weit auseinander."

Seine Zustandsbeschreibung der in München irritierend wehr- und mutlosen Mannschaft: "Jeder war mit sich beschäftigt. Dann hast du nicht viele Chancen. Der Gegner war zu schnell für uns." Dardai in einem Anflug von Fatalismus: "Ich bin hier für dieses Jahr, so lange das sein soll: ob das nächste Woche ist oder für einen Monat - ich hänge nicht an meinem Sitz. Ich habe keinen Druck. Ich will nicht Trainer werden in irgendeinem Bundesliga-Verein, ich brauche keinen Hubschrauber für mich. Ich lebe sehr schön in Berlin, habe in Westend eine richtig gute Wohngemeinschaft. Wenn es nicht schön für die Fans ist, dann ist Pal weg - ist nicht schlimm." Und an die Adresse seines Teams sagte er: "Bis zu einer Grenze kann ich die Mannschaft schützen. Dann kommt die Grenze, dann nicht mehr."