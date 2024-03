Dardai: "Ich bin kein Zauberer, ich bin Trainer"

Weniger Passivität, effektivere Konter: Vor dem Gastspiel bei Tabellenführer FC St. Pauli am Sonntag hat Hertha-Coach Pal Dardai den Arbeitsauftrag klar benannt.

Als er gefragt wird, ob er nach St. Paulis schwachem Vorwochen-Vortrag beim 1:3 auf Schalke am Sonntag eher einen verunsicherten Gegner erwarte oder einen, der eine Trotzreaktion zeigt, ist Pal Dardai sogleich um eine Einordnung bemüht. "Schwach ist relativ", antwortet Herthas Trainer. "Sie haben auswärts verloren." Aber: "Sie sind vorn, sie spielen einen guten Fußball." Und sie waren in dieser Zweitliga-Saison das Team, das Hertha BSC am deutlichsten die Grenzen aufgezeigt hat. Das 1:2-Endergebnis Ende September täuschte über die wahren Kräfteverhältnisse im Hinspiel hinweg, St. Paulis Auftritt im Berliner Olympiastadion war eine Demonstration von Dominanz und spielerischer Überlegenheit.

Die jüngsten Unentschieden in Braunschweig (1:1) und gegen Kiel (2:2) haben Herthas Platz im Niemandsland der 2. Liga zementiert, die öfter wiederkehrenden, fatalen Muster im Verteidigen und im Umschaltspiel bieten für den Rest der Saison genügend inhaltliche Ansätze. Zwei Schwerpunkte: höheres Verteidigen und mehr Präzision und Effektivität beim Kontern.

"Wir gehen dahin und werden unseren Plan durchziehen", kündigt Dardai vor der Dienstreise nach Hamburg an. "Wir sind vorbereitet. Wir sind massiv, wir sind stabil, wir schalten sehr gut um. Was noch fehlt: Der Block soll nicht so tief verteidigen. Wir müssen nach vorn verteidigen, nicht nach hinten. Das ist jeden Tag, jede Woche ein Thema bei uns. Es muss etwas passieren." Auch bei den Kontern. In den jüngsten beiden Heimspielen gegen Magdeburg (3:2) und Kiel hat der Absteiger etliche im Ansatz verheißungsvolle Konter miserabel vorgetragen und gegen Holstein so zwei wertvolle Punkte verschenkt.

Wunderdinge innerhalb von zwei oder drei Monaten kann niemand erwarten. Pal Dardai

"Wir sind dran", erklärt Dardai. "Ich glaube, ich bin der Trainer in der 1. und 2. Liga, der am meisten Konter-Analyse macht und am meisten Konter trainieren lässt." Allerdings gebe es Kontersituationen, "die kann man nicht coachen". Sein Auftrag ans eigene Team: "Wir müssen es hinbekommen, dass die Spieler unter Druck ihre Qualität zeigen. Manche haben letztes Jahr noch 3. Liga gespielt. Da müsste schon ein Wunder passieren. Ich bin kein Zauberer, ich bin Trainer. Wunderdinge innerhalb von zwei oder drei Monaten kann niemand erwarten. Die Mannschaft hat viele Dinge verstanden. Aber der letzte Pass ist nicht da."

Insgesamt 14 Punkte hat Hertha nach eigener Führung in diese Saison schon verspielt, ligaweit ließen nur vier Teams mehr Zähler nach Führung liegen: der 1. FC Kaiserslautern (21), der Karlsruher SC (19) sowie die Aufsteiger Wehen Wiesbaden (16) und Elversberg (15). "Wir sind sehr oft passiv nach 2:0-Führung", moniert der Coach. "Die Agilität, die Körpersprache ist dann nicht da."

Dennoch ist in dieser ausgeglichenen Liga der Zug Richtung Aufstiegsrelegation noch immer nicht vollends abgefahren, Hertha liegt nur sieben Punkte hinter dem Dritten Hamburger SV. "Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber", sagt Sportdirektor Benjamin Weber. "Aber die Liga ist sehr eng und ausgeglichen, das hat nicht nur der letzte Spieltag gezeigt. Es lohnt sich, immer weiterzumachen. Natürlich sind wir intern ambitioniert, wir reden weniger nach außen. Es bringt nichts zu träumen."

Aber klar sei auch: "Wir gehen in jedes Spiel und wollen es gewinnen." Allerdings spricht neben der fehlenden Konstanz auch die Historie gegen einen Hertha-Aufstieg: Noch nie in der Geschichte der 2. Liga stieg am Saisonende ein Team auf, das nach 24 Spieltagen wie Hertha auf Platz neun oder schlechter stand. Die bislang größten Aufholjagden gelangen 1985/86 Blau-Weiß 90 Berlin (Achter nach 24 Spieltagen), 2001/02 dem VfL Bochum (Siebter) und 2018/19 dem SC Paderborn (Siebter), die am Ende jeweils aufstiegen.