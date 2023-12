Dardai: "Hertha BSC wird wieder geliebt"

An Weihnachten wollte Hertha BSC die Aufstiegsplätze in Reichweite haben. Das kann trotz zwischenzeitlicher Rückschläge gelingen. Voraussetzung dafür: ein Sieg gegen Schlusslicht VfL Osnabrück am Samstag.

Hertha-Coach Pal Dardai appelliert hart an seine Spieler. IMAGO/Nordphoto

Den Griff zum Reisekatalog hat Pal Dardai trotz der nahenden Weihnachtsferien in diesen Tagen auf den Index gesetzt. Die entsprechende Order erging an seine Spieler bereits. "Ich habe ihnen verboten, zu Hause mit den Frauen zu reden, welche Sonnenschirme nächste Woche bestellt werden", sagt Herthas Coach. "Wenn du dich unbewusst zu viel mit dem Urlaub beschäftigst, kannst du im Spiel nicht 100 Prozent bringen."

Weniger als 100 Prozent kann Dardai am Samstag gegen Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück nicht gebrauchen. Trotz des Fehlstarts - null Punkte, null Tore, Platz 18 nach drei Spieltagen - und einer Remis-Serie im November, die viele Hoffnungen gedimmt hatte, kann sich Absteiger Hertha BSC pünktlich zum Weihnachtsfest einen seit Sommer bestehenden Wunsch selbst erfüllen: das Überwintern auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

"Wir dürfen gerade jetzt nicht nachlassen"

Dardais Credo lautete vor dem Saisonstart: "Lasst uns Weihnachten hier sitzen und noch eine Chance nach oben haben." Gut eine Woche vor den Festtagen ist sein seit acht Pflichtspielen ungeschlagenes Team drauf und dran, den Plan in die Tat umzusetzen. "Große Bedeutung" misst Sportdirektor Benjamin Weber deshalb dem sportlichen Abschluss dieses ziemlich bewegten Hertha-Jahres 2023 zu: "Wir dürfen gerade jetzt nicht nachlassen." Mit einem Sieg, so Weber, "wären wir im Korridor, in dem wir bis Weihnachten stehen wollten, um auch einen guten Abschluss der intensiven fünf, sechs Monate mit Kaderumbruch, Saisonstart und Neustart im September zu haben".

24 Punkte sind es bis jetzt, gegen Osnabrück soll die Serie der vergangenen Wochen veredelt werden. "Unser Ziel war: Teamgeist, eine Handschrift, offensiven Fußball bieten - damit bin ich sehr zufrieden", sagt Dardai. "Wenn die Jungs die drei Punkte holen, bin ich mehr als zufrieden. Dann haben sie alles, was möglich war, gemacht. Diese Chance ist schneller gekommen, als ich gedacht habe."

"Wir hatten 31 Transferbewegungen und viel Unsicherheit"

Hertha hat sich nach Frühjahrs- und Sommermonaten, die geprägt waren von Abstieg, Lizenzsorgen, Sparzwängen und einem XXL-Umbruch, vergleichsweise schnell stabilisiert - und anders als nach den vorhergehenden Abstiegen 2010 und 2012, als beide Male der sofortige Wiederaufstieg gelang, diesmal keinen verkappten Erstliga-Kader im Unterhaus am Start. "Wir hatten 31 Transferbewegungen und viel Unsicherheit", erinnert sich der Coach.

"Es gab im Sommer ein paar Wochen, wo man überlegt hat: Überleben wir oder nicht? Wird es die 2. Liga oder die 4. Liga?" Es wurde die 2. Liga - und Herthas neu zusammengestellte Mannschaft zeigt in der Liga und im DFB-Pokal eine Lernkurve, die die Hoffnung schürt, im Frühjahr ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. "Wir sind mit der Entwicklung zufrieden", konstatiert Weber. "Wir sind stabil, wir werden besser, eine Spielphilosophie ist erkennbar. Wir entwickeln uns jeden Tag weiter."

Push für das Team

Der nach binnenatmosphärisch schwierigen Jahren gelungene Schulterschluss mit der organisierten Fanszene, dem nicht zuletzt der seit Juni 2022 als Präsident amtierende Ex-Ultra Kay Bernstein den Boden bereitete, pusht das Team erkennbar und hat für einen grundlegenden Stimmungswandel rund um den Klub gesorgt. "Die Menschen haben viel von dem verstanden, was hier in Berlin alles passiert", sagt Dardai. "Sie haben auch in unserer schlechten Startphase nicht gepfiffen. Ohne die Unterstützung der Fans würden wir nicht 24 Punkte haben und über unsere Entwicklung reden. Hertha BSC wird wieder geliebt. Die Menschen spüren, dass die Jungs ackern und diese Mannschaft einen Teamgeist und eine Seele hat. Das macht uns stolz, aber deshalb müssen wir auch dranbleiben."

"Natürlich kann das gefährlich werden"

Osnabrücks 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter St. Pauli hat man in Berlin genauestens registriert. "Ein richtiges Zweitliga-Spiel" erwartet Dardai am Samstag, eher intensiv als schön, mit vielen zweiten Bällen und gegen einen Gegner, gegen den es zäh werden könnte: "Natürlich kann das gefährlich werden." Seine Forderung: "Wir müssen die letzten Reserven mobilisieren." Für Reisekataloge und -apps ist im Anschluss Zeit.