Dardai: "Es ist unsere Aufgabe, den Verein zu retten"

Hertha BSC will am Freitag mit der Elf des Stuttgart-Spiels beim 1. FC Köln den nächsten Schritt in Richtung Rettung gehen. Alle Hoffnung lastet auf Pal Dardais Ruhe.

Eine Dezibelzahl hatte Benjamin Weber nicht parat, aber eines konnte Herthas Sportdirektor mit einiger Bestimmtheit sagen. "Es war laut die Tage", stellte Weber Mitte der Woche fest, und außer dass dem Satz das Präsens als Zeitform gut getan hätte, stimmte an der Aussage alles.

Maximales Unverständnis für Perings Rücktritts-Zeitpunkt

In der ersten Wochenhälfte waren Sorgen um Lizenz, Liquidität und etwaige von der DFL geforderte Nachbesserungen am Vertragskonstrukt mit dem neuen Investor 777 Partners das bestimmende Thema in der Öffentlichkeit. Am Donnerstag sorgte der nach mehr als 15 Jahren aus dem Präsidium zurückgetretene Ingmar Pering mit seiner Generalabrechnung dafür, dass die Schlagzeilendichte konstant hoch blieb. Der Zeitpunkt seiner Demission traf bei so ziemlich allen im Klub - selbst bei denen, die ihm inhaltlich in vielem recht geben - auf maximales Unverständnis.

Hertha hat am Freitagabend eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte, aber um Sport ging es in dieser Woche nur ganz am Rande. "Das wichtigste Rezept ist es, Ruhe zu bewahren", sagte Weber einen Tag vor Perings Paukenschlag. "Beeinflussen können wir das Spiel in Köln." Und als Faktoren für ein möglichst erfolgreiches Saisonfinale nannte Weber "Geschlossenheit, Gemeinsamkeit, Kommunikation" - alles Dinge, die einem im Zusammenhang mit Hertha BSC nicht auf Anhieb einfallen.

Eine derartige Geräuschkulisse in einer sportlichen Schlüsselwoche muss man als Klub erstmal hinkriegen, einerseits. Andererseits: Dass Dodi Lukebakio bei seinen Soli am Freitagabend in Köln an Perings Demission schwer zu tragen hat, ist eher nicht zu erwarten. Und dafür, dass der neuerdings als Stammkraft im Abwehrzentrum firmierende Filip Uremovic pausenlos grübelt, wie die 40-Millionen-Euro-Anleihe, die dem Klub wie ein Klotz am Bein hängt, am besten zurückzuzahlen wäre, gibt es bislang ebenfalls keine belastbaren Hinweise.

"Komplett andere Arbeitsatmosphäre"

Pal Dardai hat schon 2021 auf seiner vorhergehenden Rettungs-Mission, die unter anderem durch eine Teamquarantäne erschwert worden war, mit Erfolg eine Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Stimmung kreiert. Mit Trotz, Willen, Wagenburg-Mentalität und einer tiefen Verteidigungslinie soll es auch diesmal klappen. Der Ungar ist jetzt seit knapp vier Wochen zurück im Amt, und während um ihn herum Untergangs-Szenarien entworfen werden, klingt er immer noch, als liege er im Plan. "Du musst die Jungs wirklich loben", sagt er über seine Spieler. "In den ersten zehn Tagen war ich noch nicht zufrieden, aber jetzt ist es eine komplett andere Arbeitsatmosphäre."

Geld haben wir nicht, aber wir haben eine Menge Herz. Pal Dardai

Er hat das Nervenkostüm des Teams in die Reinigung gebracht und anscheinend fleckenfrei wieder abgeholt, eine Stamm-Mannschaft gefunden, das Thema Standards auf der Agenda weit nach oben geschoben und für mehr Kompaktheit gesorgt. Dass Hertha in dieser Saison erst einen Auswärtssieg einfuhr und seit Sommer nie zweimal in Folge gewann, schert Dardai wenig. Für ihn ist "der nächste Pass" maßgeblich, nicht die Vergangenheit - und auch nicht die Stör- und Nebengeräusche der Gegenwart. "Geld", sagt der Rekordspieler des Klubs lakonisch, "haben wir nicht, aber wir haben eine Menge Herz." Immerhin: Hertha gewann sieben der vergangenen elf Spiele in Köln und feierte dort in der Bundesliga-Historie bereits neun Siege - so viele wie sonst nur in Frankfurt. Und Dardai holte gegen keinen anderen Klub mehr Siege als gegen Köln (fünf in neun Duellen, dazu zwei Remis und zwei Niederlagen).

Wiedersehen mit "vertriebenem" Selke

Die Dienstreise nach Müngersdorf sorgt auch für ein Wiedersehen mit dem im Winter von Berlin nach Köln gewechselten - man könnte auch sagen: vertriebenen - Davie Selke. Der Stürmer war 2017 als U-21-Europameister von RB Leipzig zu Hertha gekommen, unter Dardai hatte er eine starke erste Saison 2017/18 (zehn Tore/fünf Assists in der Bundesliga, vier Tore in der Europa League). "Ich freue mich, Davie zu sehen", sagt Herthas Trainer. "Davie und ich, das hat vom ersten Moment an funktioniert. Bei mir hat er immer gut gespielt." Dardais Ergebnis- und Getränkewunsch für Freitagabend: "Davie soll ein Tor schießen, aber wir gewinnen 2:1. Und dann können wir schön ein Bier zusammen trinken."

Herthas Finanznot ein Phänomen wie die Entdeckung des Feuers

Selkes Ankunft in Berlin lag in einer Zeit, in der Hertha Talenten als idealer Karriere-Katalysator galt: Niklas Stark, Mitchell Weiser, Valentino Lazaro, Marvin Plattenhardt, Marko Grujic, Selke - sie alle entwickelten sich unter Dardai wie erhofft. "Es war eine andere Zeit", sagt der Coach heute. Das nach seinem ersten Abschied 2019 geflossene Investorengeld "ist weg", und dass Hertha trotz der zwischen 2019 und 2021 von Lars Windhorst verabreichten 375-Millionen-Euro-Alimentierung und dem im März erfolgten Einstieg des US-Investors 777 Partners aktuell um Liquidität und Lizenz ringt, bleibt bis auf Weiteres eines der größten Phänomene seit der Entdeckung des Feuers.

Dardai strahlt immer noch eine bemerkenswerte Ruhe aus in einem Klub, der überhitzt und ausgelaugt zugleich ist und der sich auf unnachahmliche Weise selbst zerlegt. Es hat ein bisschen was von "Last Man Standing". Das Geld ist weg, Pering ist weg, im Sommer ist ziemlich sicher auch Lukebakio weg. Dardai ist noch da. Er schlafe gut, sagt er. Und er sagt auch: "Es ist unsere Aufgabe, den Verein zu retten. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, in der 1. Liga zu bleiben."