Dardai entschuldigt sich bei Hertha-Fans

Hertha-Profi Marton Dardai hatte sich am Samstag in Gladbach auf der Bank prächtig mit Kapitän Dedryck Boyata amüsiert. Nun wandte er sich an die Anhänger.

Zog als Ersatzspieler in Gladbach den Unmut einer Hertha-Fans auf sich: Marton Dardai. imago images/Metodi Popow