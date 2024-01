Dardai: "Eine Reise umsonst"

Nachlässigkeiten, schlechte Restverteidigung, mangelnde Aggressivität: Hertha BSC hat bei der 1:3-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden gezeigt, was aktuell zur Zweitliga-Spitze fehlt - und will den Rückschlag mit Blick auf die anstehende Highlight-Woche zügig abhaken.

Aymen Barkok ließ am verdienten Sieg der Hausherren nicht den Hauch eines Zweifels. "Am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis, die Wiesbadener haben zu Recht gewonnen", bilanzierte Herthas Winter-Neuzugang, der in Wiesbaden sein Startelf-Debüt für den Hauptstadtklub gab, in den Katakomben der BRITA Arena. "Es ging viel zu einfach. Ein langer Ball, und dann standen sie oft allein vor dem Tor. Da müssen wir besser verteidigen."

Worüber Leistner und Hertha reden müssen

In der Tat: Hertha wirkte in entscheidenden Momenten des Spiels nachlässig, fast schludrig - und ließ sich vom Aufsteiger bei Gegenstößen wiederholt düpieren. "Wir wussten, dass Wiesbaden kompakt steht und extrem gut kontert", sagte Hertha-Kapitän Toni Leistner. "Wir haben alle drei Gegentore durch Konter kassiert, darüber müssen wir reden. Das hätten wir besser spielen müssen. Ich glaube nicht, dass es an der fehlenden Bereitschaft lag. Wir müssen in der Restverteidigung besser stehen."

Das war in der Trainingswoche der Schwerpunkt - umso erstaunlicher, dass das Team von Pal Dardai in Wiesbaden irritierend sorglos verteidigte. "Sie haben es sehr sauber ausgespielt", lobte Dardai den Gegner. "Das haben wir auch gewusst, die Mannschaft war vorbereitet. Und trotzdem lassen wir uns auskontern." Gegen Ende des Spiels fühlte sich Dardai in eine Dauerschleife versetzt: "Zum Schluss hatte ich das Gefühl, wir hätten noch fünf Stunden spielen können. Wir hatten keine klare Torchance und wurden immer wieder ausgekontert. Den Tag muss man schnell vergessen."

Ich kann nicht mal sagen, dass wir eine Lehre ziehen müssen. Pal Dardai

Die Dienstfahrt nach Hessen nannte der Hertha-Coach "eine Reise umsonst" und sagte: "Ich kann nicht mal sagen, dass wir eine Lehre ziehen müssen. Die Mannschaft war vorbereitet. Es kam nichts Überraschendes." Es kam das Erwartete - und das reichte, um Hertha defensiv immer wieder in Nöte zu bringen. "Die Aggressivität hat gefehlt, defensiv und offensiv", monierte Dardai. "Die ganze Woche gab es kein anderes Wort als Restverteidigung. In einigen Szenen sind wir nicht mal zurückgelaufen. Das sind Dinge, wo wir einiges unterschätzen."

Dazu kam, dass die Berliner - die speziell in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz hatten - offensiv nicht allzu zwingend auftraten. Und die Chancen, die sich ihnen - zuvorderst Aymen Barkok, Haris Tabakovic und Smail Prevljak - boten, ließen sie bis auf Jonjoe Kennys feines Tor ungenutzt. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die richtigen Lücken gefunden, hatten Ballbesitz im Niemandsland", befand Dardai.

Unerwarteter Rückstand "hat uns das Genick gebrochen"

Auch Barkok, der in der 41. Minute den möglichen 1:1-Ausgleich auf dem Fuß hatte und am glänzend reagierenden SVWW-Keeper Florian Stritzel scheiterte, sagte: "Wir sind ganz okay ins Spiel gestartet, es gab in den ersten Minuten nicht viele Chancen auf beiden Seiten. Das 0:1 kam unerwartet und hat uns ein bisschen das Genick gebrochen. Danach hatten wir viele Fehlpässe, viele ungenaue Pässe, hatten aber die eine oder andere Chance zum Ausgleich. Dann machen die das 2:0, und dann rennst du dem Spiel ein bisschen hinterher." Bis zum Schluss - erst recht nach dem 1:3.

Am Ende stand nach dem 0:1 im Hinspiel die zweite Saison-Pleite gegen den gut eingestellten und entschlossen wirkenden Aufsteiger. Herthas Serie von zuvor zehn ungeschlagenen Pflichtspielen am Stück ist gerissen, aber der Blick der Protagonisten ging bereits in den Minuten nach dem Abpfiff zum Mittwochabend. Dann empfangen die Berliner im Olympiastadion den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Viertelfinale, am Samstagabend ist der Hamburger SV in der Liga zu Gast.

"Die Woche wird unglaublich wichtig", sagte Torjäger Tabakovic dem kicker. "Es war in Wiesbaden schon wichtig. Wir haben gesagt, das ist der Start von einer sehr schwierigen Woche. Das kann auch eine sehr geile Woche werden. Das ist uns im ersten Spiel nicht gelungen. Jetzt müssen wir das analysieren und abhaken, und dann geht es am Mittwoch weiter."