Dardai: "Der Abstieg ist schlecht für alle"

Das sagten die Trainer über die Leistungen ihrer Teams am 33. Bundesliga-Spieltag ...

Hertha BSC - VfL Bochum 1:1 (0:0)

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Hertha BSC ist nicht heute abgestiegen, die Leistung war gut. Der Abstieg ist schlecht für alle. Wir müssen es abhaken, aus den Fehlern lernen und dann wieder stolz sein. Es tut weh. Es ist hart. Es ist nicht schön. Aber wir müssen jetzt für die Zukunft arbeiten."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Für einen neutralen Zuschauer war es ein klasse Fußballspiel. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben und sich mit dem Tor belohnt. Für uns war es ganz wichtig. Wir sind vor dem FC Schalke und haben es in der eigenen Hand. Wir freuen uns über den Punkt, sind aber weit davon entfernt, euphorisch zu sein."

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Natürlich wollten wir drei Punkte holen, das ist uns nicht gelungen. Jetzt hoffen wir, dass unser direkter Konkurrent nicht dreifach punktet. Damit wir am letzten Spieltag aus der Position starten, in der wir jetzt sind. Wir müssen in Leipzig eine sehr gute Leistung bringen."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Für uns war es ein Déjà-vu der letzten Auswärtsspiele. Wenn du mit der ersten Aktion direkt hinten bist bei dieser Wahnsinns-Atmosphäre, dann wird es noch schwieriger. Ich finde, dann haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt und das Spiel in den Griff bekommen. Wir haben alles versucht, gehen dann in Führung. Umso ärgerlicher ist es, dass wir es durch einen einfachen Fehler herschenken. Es ist ein Spiegelbild unserer letzten Auswärtsspiele."

TSG Hoffenheim - Union Berlin 4:2 (2:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben eine gute erste Halbzeit von uns gesehen. Das war clever, das war reif. Wir haben unsere Chancen effektiv genutzt. In der zweiten Halbzeit mussten wir den enormen Druck von Union überstehen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Was soll ich sagen? Fußball ist ein Fehlerspiel. Heute hatten wir zu viele Fehler. Wir haben individuelle Fehler gemacht und Geschenke verteilt. Die zweite Hälfte war sehr gut, wir haben Druck erzeugt und zwei riesige Möglichkeiten zum 2:2."

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir haben unser Saisonziel erreicht und bleiben in der Liga. Bei manchen unserer Spieler hat der Kopf die Beine müde gemacht. Unser Ausgleichstor war nicht unverdient, insgesamt hatten wir diesmal das Glück, das uns zuletzt manchmal gefehlt hat."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Unter dem Strich nehmen wir diesen Punkt gerne mit. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, danach ist Bremen besser ins Spiel gekommen. Es ist schön, dass sich beide Vereine in der nächsten Saison in der Bundesliga wiedersehen."

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Das Spiel wirst du nie vergessen. Ich weiß nicht, wie es ohne Nils Petersen sein wird in der Kabine. Er ist öfter von der Bank gekommen, aber er hat alles getragen für die Mannschaft. Für das ganze Leben werden wir in Verbindung bleiben."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war am Ende eine verdiente Niederlage. Bis zur 70. Minute war der Spielverlauf ausgeglichen. Dann kassieren wir das Tor durch einen abgefälschten Schuss. Danach haben wir nicht mehr den Glauben gehabt. Die letzten 20 Minuten waren entscheidend."