Dardai: "Das ist meine 120. Verabschiedung hier"

Die Klub-Bosse bleiben weiter in der Deckung, der Trainer spricht vom Abschied. Hertha BSC hat im letzten Heimspiel vor der bevorstehenden Trennung von Pal Dardai den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern beim 3:1-Sieg am Samstag klar beherrscht.

Als der finale Heimauftritt vollbracht war, zog Toni Leistner Bilanz und richtete vom Rasen aus das Wort an die Fans. "Diese Saison war eine Achterbahn der Gefühle", sagte Herthas Kapitän in Richtung Ostkurve des Olympiastadions. "Wir haben Siege errungen und bittere Niederlagen erfahren. Ihr wart die einzige Konstante dieses Jahr. Was ihr abgeliefert habt, war Gänsehaut pur." Pal Dardai, der nach Abpfiff mit Sprechchören und Applaus gefeiert worden war, war von der Leistung seines Teams angetan. "Wir hatten einen guten Tag - auch mit den Fans", sagte der Ungar. "Das 2:1 kam in einem wichtigen Moment. Zur Halbzeit haben wir noch einige Sachen korrigiert im Spielaufbau. Es war ein schöner Heimspielabschluss. Die Leute, die heute da waren, kommen am ersten Spieltag wieder."

Minutenlang zelebrierten Profis und die Fans nach dem Abpfiff das Heimspiel-Finale, das nochmal gezeigt hatte, welche offensive Power diese Berliner Mannschaft zu bieten hat. "Fabian Reese und Haris Tabakovic", musste auch FCK-Coach Friedhelm Funkel anerkennen, "sind zwei Unterschiedsspieler in der 2. Liga. Da hatten wir heute schon richtig Schwierigkeiten. Aber auch die ganzen jungen Spieler, die Pal eingebaut hat, das lässt für Herthas Zukunft einiges hoffen." Bei der Pressekonferenz schaute Ex-Hertha-Coach Funkel, der mit Kaiserslautern noch den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen will und zum Pokalfinale gegen Meister Bayer Leverkusen am 25. Mai nach Berlin zurückkehren wird, mit Blick auf Dardai und sich bereits nach vorn: "Dann werden sich die Mannschaften vielleicht ohne die beiden, die jetzt hier oben sitzen, im nächsten Jahr wiedersehen."

Hertha will Dardai-Trennung noch nicht bestätigen

Die Trennung von Pal Dardai, dessen Vertrag am 30. Juni endet, steht nach kicker-Informationen fest (Bild hatte zuerst berichtet). Die Klub-Bosse indes wollten die Neuausrichtung auf der Cheftrainer-Position auch nach dem Spiel öffentlich noch nicht bestätigen. "Wir haben diese Woche vertrauliche Gespräche geführt und werden die nächste Woche fortsetzen", erklärte Geschäftsführer Thomas E. Herrich. "Wenn es etwas zu vermelden gibt, vermelden wir das." Dardai selbst, der seine dritte Amtszeit im April 2023 begonnen hatte, hatte vor dem Anpfiff bei Sky auf eine entsprechende Nachfrage erklärt: "Ich bin immer ein Mensch, der positiv denkt. Ich bin traurig, wir haben viel aufgebaut. Ein Jahr habe ich mit den Jungs trainiert und weiterentwickelt, aber so ist das Trainerleben."

Wir haben angefangen im Chaos. Keiner hat gewusst, was los ist. Dann haben wir 31 Spiele etwas bewegt. Pal Dardai

Eine explizite Bestätigung für die anstehende Trennung gab es von ihm nicht: "Darüber will ich jetzt nicht reden. Das muss die Führung bekannt geben." Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach dem 3:1 gegen jenen Gegner, gegen den Hertha Ende Januar im Pokal-Viertelfinale (1:3) sang- und klanglos ausgeschieden war, sagte Dardai: "Ich bin sehr stolz auf den Trainerstab, auch auf meine Arbeit. Es ist schwer mit so vielen jungen Spielern. Wir haben angefangen im Chaos. Keiner hat gewusst, was los ist. Dann haben wir 31 Spiele etwas bewegt. Wir haben offensiven Fußball gezeigt, das Stadion war immer voll." Auch am Samstag, mit mehr als 67 000 Zuschauern.

Dardais Tagesplan: "Dann trinke ich erstmal ein Bier, dann Wein, später gibt es eine Zigarre"

Besondere Emotionen angesichts der Umstände hatte er nach eigener Aussage nicht. In der Pressekonferenz sagte Herthas Bundesliga-Rekordspieler auf eine entsprechende Nachfrage: "Ich bin seit 30 Jahren da. Das ist meine 120. Verabschiedung hier." Das sei "ganz normal, er verspüre „nullkommanull" emotionale Ausschläge, "nicht mal Wut, nicht mal Glück". Den Sonntag wird er seiner Mannschaft freigeben, er selbst hatte für den Rest des Samstags bereits ziemlich konkrete Vorstellungen: "Jetzt gehe ich nach Hause. Da habe ich meine Familie, da hab‘ ich meinen Hund. Dann trinke ich erstmal ein Bier, dann Wein, später gibt es eine Zigarre. Dann genieße ich den ganzen Tag, morgen weiter. Wir haben noch eine schöne Woche vor uns. Ich muss die Jungs wieder motivieren."

Für das letzte Spiel beim VfL Osnabrück - das letzte Spiel unter seiner Regie. Einen Hinweis gab er denen, die bleiben, und seinem Nachfolger, der noch nicht fest steht, gleich noch mit auf den Weg. "Tut mir leid, dass wir die 1. Liga dieses Jahr nicht geschafft haben", sagte Dardai. "Es liegt am defensiven Verhalten, das muss korrigiert werden." Das ist aber ab Juli nicht mehr sein Problem.