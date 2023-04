Dardai-Comeback und Duell der Elfmeterkiller: Das bringt der 29. Spieltag

Ein Spezialist eröffnet den 29. Spieltag, Pal Dardai feiert sein Comeback bei Hertha und Leverkusen will einen Heimfluch beenden: Das bringt der 29. Spieltag.

"Freitagspezialist" Augsburg hofft gegen Stuttgart auf Gikiewicz

Zum Auftakt empfängt der Tabellen-14. FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr) den 16. VfB Stuttgart zum direkten Duell im Kampf gegen den Abstieg. Unter Flutlicht fühlen sich die Fuggerstädter wohl, die letzten sechs Freitagspiele konnte der FCA für sich entscheiden. Allerdings steht Keeper Gikiewicz auf der Kippe, dessen Vertreter Koubek wartet seit 13 Ligaspielen auf einen Sieg. Die Schwaben haben unter Neu-Coach Sebastian Hoeneß noch nicht verloren und dadurch neue Hoffnung im Rennen um den Klassenerhalt geschöpft.

Bochum gegen Wolfsburg oder die Angst des Schützen vorm Elfmeter

Der VfL Bochum bekommt es am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) mit dem VfL Wolfsburg zu tun - und freut sich auf die Wölfe. Denn gegen die Niedersachsen ist der Revierklub seit vier Heimspielen ohne Niederlage (2/2/0). Überhaupt ist Wolfsburg in Bochum gern gesehen, von den bisherigen elf Treffen konnte Bochum sieben gewinnen und verlor nur zwei. Doch das Kovac-Team will erneut eine Serie starten, in der Hinrunde konnte Wolfsburg die letzten sechs Partien gewinnen. Gedanken sollten sich allerdings die potenziellen Elfmeterschützen machen, denn sowohl Bochums Riemann (acht von 19 Strafstößen gegen ihn nicht verwandelt) als auch Wolfsburgs Casteels (15 von 44) sind Elfmeterkiller.

Feiert Mainz den Sieg-Hattrick gegen den FC Bayern?

Der 1. FSV Mainz 05 ist als einziger Bundesligist aktuell seit neun Partien ungeschlagen und geht mit breiter Brust in die Partie gegen den FC Bayern München. Gegen den Rekordmeister haben die Rheinhessen die letzten zwei Heimspiele gewonnen, nun soll der Hattrick her. Doch auf der anderen Seite sitzt bekanntlich der ehemalige Mainzer Coach Thomas Tuchel auf der Bank. Und Tuchel verlor als Trainer gegen seinen Ex-Verein noch nie (3/1/0).

Dardai-Comeback gegen Bremen

Ausgerechnet im Heimspiel gegen Werder Bremen feiert Pal Dardai seine Rückkehr auf Herthas Trainerbank. Denn gegen die Hanseaten wartet der Ungar nach acht Spielen als Trainer noch auf einen Sieg. Fast so lange wie Hertha selbst, das seit sieben Partien keinen Dreier mehr vor eigenem Publikum gegen den SVW eingefahren hat. Immerhin dürfen sich die Zuschauer auf Tore freuen, mit 33 Gegentoren hat Hertha die schwächste Defensive des Jahres 2023, Bremen zusammen mit Augsburg (je 27) die zweitschwächste.

Hoffenheim freut sich auf einen seiner Lieblingsgegner

Seit vier Spielen ist 1899 Hoffenheim ohne Niederlage (3/1/0) und hat sich dadurch ein Polster auf die gefährdete Zone erarbeitet. Und nun treffen die Kraichgauer auch noch auf einen ihrer Lieblingsgegner: Denn nur gegen den 1. FC Köln erzielten sie schon 50 Tore in der Bundesliga, zudem verloren sie keines der jüngsten 13 Duelle mit den Geißböcken. Beim FC steht zurzeit der Kampf gegen die drohende Transfersperre im Mittelpunkt, sportlich zeigten die Domstädter mit zuletzt drei Spielen ohne Niederlage einen Aufwärtstrend.

Bekommt Frankfurt den Dortmunder Trotz zu spüren - Oder jubelt Glasner erstmals?

Im Abendspiel (18.30 Uhr) stehen sich Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gegenüber. Beim BVB herrscht immer noch dicke Luft wegen des leichtfertig verspielten Siegs beim 3:3 in Stuttgart. Doch trotz - oder gerade wegen - der "gefühlten Niederlage" gehen die Schwarz-Gelben zumindest verbal in die Offensive: "Wir wollen Deutscher Meister werden", sendete Sportdirekter Sebastian Kehl ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Bekommt die Eintracht die BVB-Wut zu spüren? Frankfurt wartet in der Liga seit sieben Partien auf ein Erfolgserlebnis und rutschte dadurch aus den internationalen Starträngen. Keine gute Erfahrungen machte zudem Coach Oliver Glasner bisher mit dem BVB: Alle sieben Duelle mit dem BVB verlor er bisher, davon alle drei mit der SGE.

Verlängert Freiburg gegen Schalke seine historische Serie?

Den Sonntag (15.30 Uhr) eröffnen der SC Freiburg und der FC Schalke 04. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit für die Breisgauer, die die letzten vier Spiele gegen Schalke jeweils zu Null gewannen - einmalig in der Geschichte der Bundesliga. Die Knappen müssen beim SCF mit einem neuen, alten Torhüter antreten: Hinrunden-Keeper Schwolow wird den verletzten Fährmann, eines der Gesichter des Aufschwungs, ersetzen. "Ich bin froh, dass er im Training nie aufgegeben hat", vertraut S04-Coach Thomas Reis auf den von ihm degradierten 30-Jährigen.

Kampf um die internationalen Fleischtöpfe zwischen Leverkusen und Leipzig

Ab 17.30 Uhr geht es dann zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig um die internationalen Fleischtöpfe. Beide Teams trafen übrigens bereits je 15-mal Latte oder Pfosten, kein anderes verzeichnete im bisherigen Saisonverlauf auch nur annähernd so viele Aluminiumtreffer. Leverkusen ist seit sieben Ligaspielen ohne Niederlage und dadurch auf Rang sechs geklettert. Soll es noch weiter nach vorne gehen, muss gegen RB aber ein Sieg her - was in sechs Versuchen vor eigenem Publikum bisher aber noch nie gelang. Die Sachen ihrerseits konnten ihre jüngsten drei Ligaspiele gewinnen und wollen diese Serie in der BayArena verlängern.

Mittelfeld empfängt Spitzenteam: Gladbach hat zum Abschluss Union zu Gast

Zum Abschluss des 29. Spieltags stehen sich ab 19.30 Uhr Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Union Berlin gegenüber- keine guten Vorzeichen für die Fohlen, die bisher nur eines der sieben Duelle gegen die Eisernen für sich entscheiden konnten und die letzten drei Duelle samt und sonders verloren. Der VfL belegt Rang zehn, weder nach oben noch nach unten dürfte noch etwas gehen. Nicht nur deswegen laufen bereits die Kaderplanungen für die Zukunft, eine tragende Rolle soll dabei Weigl spielen. Bei den Köpenickern stellte Trainer Urs Fischer jüngst auf ein 3-4-3 um, gut möglich, dass dieser Feinschliff auch im Borussia Park zum Tragen kommt.