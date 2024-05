Dardai bleibt bei Hertha - aber nicht als Trainer

Der Vertrag von Pal Dardai als Trainer von Hertha BSC endet am 30. Juni und wird auch nicht verlängert, wie der Verein am Samstag bekanntgab. "Wir sind aber froh, schon im vergangenen Jahr mit Pal gemeinsam vereinbart zu haben, dass er den Berliner Weg in anderer Funktion weiter unterstützen wird", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. In welcher Funktion der Ungar dem Zweitligisten erhalten bleibt, ließ der Verein offen.