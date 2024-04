Darazs statt Ritscher: LASK meldet anderen Cheftrainer

Ursprünglich hatte der LASK Maximilian Ritscher als neuen Cheftrainer präsentiert. Aus "lizenzrechtlichen Gründen" wird diese Rolle nun jedoch Thomas Darazs bekleiden.

Der offizielle Cheftrainer des LASK bis Saisonende heißt Thomas Darazs. Das stellte der Verein am Donnerstagabend in einer Presseaussendung klar. Nach der Entlassung von Thomas Sageder am Mittwoch hatten die Oberösterreicher ursprünglich Maximilian Ritscher als Interimscoach vorgestellt. Der 30-Jährige wird jedoch "nur" als Co-Trainer fungieren.

Die offizielle Funktion des Cheftrainers wird aus "lizenzrechtlichen Gründen" Darazs bekleiden. Heißt übersetzt: Der LASK hätte am Freitag in erster Instanz ansonsten wohl keine Lizenz für die Bundesliga bekommen. Im Gegensatz zu Ritscher verfügt Darazs, der zunächst als Co-Trainer vorgesehen war und im Sommer an seine angestammte Position als Akademie-Leiter zurückkehren wird, nämlich über die für die Bundesliga erforderliche UEFA-Pro-Lizenz.

Die turbulenten Stunden beim LASK vor dem Topspiel gegen Red Bull Salzburg (Freitag, 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nehmen somit kein Ende. Auch im Clinch mit den eigenen Fans gab es am Donnerstagabend eine neue Entwicklung: Stadionsprecher Wolfgang Fröschl verkündete angesichts der "völlig absurden Hausverbote" seinen sofortigen Abschied.