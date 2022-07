Darauf kommt es für das DFB-Team gegen England an

Im Finale stehen sich am Sonntag folgerichtig die beiden besten Mannschaften der EM gegenüber. Damit es für den Triumph über England reicht, muss die DFB-Elf auf bestimmte Dinge achten.

Den Ball haben wollen

Es klingt erst einmal simpel. Wenn die Lionesses den Ball haben, kommen sie fast schon automatisch ins Rollen, das hat der Turnierverlauf gezeigt. Einzig gegen Spanien sah es phasenweise danach aus, als könnte die Elf von Sarina Wiegman ernsthafte Probleme bekommen.

Das hing mit der hohen individuellen Qualität der Spanierinnen zusammen, aber auch mit deren Spielstil. Kein Team bei der EM hatte annähernd einen so hohen Ballbesitzanteil wie Spanien (63,8 Prozent), auf Platz zwei in dieser Statistik folgt England mit 58,4 Prozent.

Die viertplatzierten Deutschen (53 Prozent) sind ebenfalls keineswegs eine Kontermannschaft, und deswegen sollten sie sich im Finale auch nicht zu sehr zurückziehen und den Kontrahentinnen den Ball überlassen. Denn dann haben die Technikerinnen wie Fran Kirby und Lauren Hemp genügend Zeit, um sich etwas Gefährliches einfallen zu lassen.

Rauch unterstützen

Sie ist fraglos die Spielerin dieser EM: Beth Mead. Nach fünf Spielen steht die englische Flügelstürmerin bei einer irrwitzigen Quote von elf Scorerpunkten. Damit hat sie so viele gesammelt wie die zweit- und drittbeste Spielerin zusammen. Es gehört also nicht viel Fachwissen dazu, um festzustellen: Die 27-Jährige vom FC Arsenal muss von der deutschen Defensive bestmöglich bewacht werden.

Dies allein ihrer direkten Gegenspielerin Felicitas Rauch aufzutragen, wäre zu viel. Zum einen dürften Top-Gegner die Wolfsburgerin ohnehin als möglichen Schwachpunkt in der DFB-Abwehr ausgemacht haben. Zum anderen ist Mead in ihrer derzeitigen Verfassung - Antritt, Höchstgeschwindigkeit, Torabschluss - kaum im Eins-gegen-eins zu stellen. Verantwortung wird und muss also auch auf die Schultern von Rauchs Nebenleuten verteilt werden.

Svenja Huth, falls sie denn wieder links offensiv aufläuft, wird viel mit nach hinten arbeiten müssen. Das zählt ohnehin zu ihren Stärken. Auch die halblinke Acht, ob Sara Däbritz oder Lina Magull, und die formstarke Sechserin Lena Oberdorf sind gefordert - und nicht zuletzt die linke Innenverteidigerin Marina Hegering, die im Halbfinale erstmals wackelte.

Über rechts angreifen

So wie die DFB-Elf womöglich eine kleine Achillesferse hinten links besitzt, so hat sie auch England auf dieser Position. Dort läuft Rachel Daly auf, eine gelernte Mittelstürmerin. Immer wieder im Laufe des Turniers merkte man ihr an, dass sie mit der defensiven Position noch fremdelt. Tatsächlich ausgenutzt hat es bisher kein Gegner.

Wenn die deutsche Mannschaft aber die rechte Seite überlädt - mit der offensivfreudigen Außenverteidigerin Giulia Gwinn und etwa mit Jule Brand - stehen die Chancen für Durchbrüche auf dieser Seite gut. Die Elf von Voss-Tecklenburg täte gut daran, ihren offensiven Fokus ein wenig auf den eigenen rechten Flügel zu lenken.

Keine Phasen ohne Intensität

Der Schlüssel zur so erfolgreichen deutschen EM? Er liegt wohl in der Intensität. So oft das Wort im Fußball nichtssagend eingesetzt wird, so treffend ist es hier. Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg gönnt ihren Gegnerinnen so gut wie keine Phasen der Ruhe, Phasen zum Durchatmen. Stattdessen zeichnet sie sich bisher durch konstant intensives Anlaufen und Zweikampfverhalten aus.

63 Kilometer (!) mehr als England ist die deutsche Mannschaft gelaufen (559,6 zu 496,2 Kilometer). Und das, obwohl die Lionesses gar in eine Verlängerung mussten. Diese Laufstärke und diese Unermüdlichkeit sind große Stärken, die aus deutscher Sicht auch im Finale nicht hintenanstehen sollten.

Dazu kommt: Kein Team hat ansatzweise so oft gefoult wie Deutschland (60-mal; England steht bei 40), für ein technisch begabtes Top-Team überraschend. Der Höchstwert hängt übrigens nicht damit zusammen, dass die DFB-Elf mehr Partien bestritten hat als früher ausgeschiedene Nationen. Auch in der Statistik Fouls je Partie thronen die Deutschen, angeführt von Oberdorf (insgesamt 14), ganz oben.

Stanway einfangen

Auf sie darf sich der FC Bayern und indirekt auch die ganze Bundesliga freuen: Georgia Stanway legte bis dato ein überragendes Turnier hin. Die zentrale Mittelfeldspielerin ist kaum greifbar, weil sie sich zwischen den beiden Strafräumen überall bewegt.

Es wird die größte Herausforderung für die zuletzt so überzeugende Oberdorf: Stanway einfangen und gleichzeitig die eigentliche Spielmacherin Kirby nicht aus den Augen lassen. Dafür benötigt sie fraglos Unterstützung von Däbritz und Magull.

Die Kulisse beseiteschieben

Matchwinnerin Stanway schwärmte nach dem Eröffnungsspiel vor knapp 70.000 Menschen von der Atmosphäre im Old Trafford, sagte aber auch, die Nerven hätten eine Rolle gespielt. Anfangs kaufte Österreich dem sichtlich angespannten Gastgeber etwas den Schneid ab.

Diese Blaupause können die DFB-Frauen nutzen. Voraussetzung dafür: sich selbst nicht von der Kulisse allzu sehr beeindrucken lassen. Das klingt in der Theorie leicht. Doch welchen Lärm bis zu 87.200 begeisterungsfähige Zuschauerinnen und Zuschauer machen können, wenn ihre Lionesses zum Gegenangriff setzen, ist in der Praxis erstaunlich.

Englands Joker auf dem Zettel haben

Im Finale treffen nicht nur die beiden stärksten Anfangsformationen des Turniers aufeinander, sondern auch die beiden stärksten Bänke. Mit dem qualitativ derart breiten Kader des DFB kann nur die englische Auswahl mithalten. Je nach Blickwinkel könnte Wiegmans Aufgebot sogar noch mehr zu bieten haben.

Klar ist: Mit Alessia Russo (schon vier Tore nach Einwechslung; neuer EM-Rekord) sitzt eine kreuzgefährliche Jokerin auf der Bank, die nur darauf lauert, die zuvor von Stammstürmerin Ellen White mürbegespielten gegnerischen Innenverteidigerinnen zu überlisten. Aber auch Ella Toone und Chloe Kelly haben schon gezeigt, dass man sie immer auf der Rechnung haben muss.

Das Gute aus deutscher Sicht: Mit Linda Dallmann, Lea Schüller, Tabea Waßmuth, Laura Freigang und Co. verhält es sich sehr ähnlich.