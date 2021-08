Darauf kommt es bei Bayern in den nächsten Wochen an

Bis Ende August ist das Transferfenster noch geöffnet, der Rekordmeister könnte gerade hinsichtlich seiner Kaderbreite noch den einen oder anderen Neuzugang vertragen. Wo braucht der FC Bayern noch Verstärkung?

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte im Rahmen des Supercups, dass die Münchner "immer für etwas gut sind". Heißt: Transfers sind nun nicht mehr ausgeschlossen und bis zum Ende der Wechselperiode kann sich der Bayern-Kader noch verändern.

Der Supercup wurde gewonnen, Borussia Dortmund mit 3:1 besiegt. Der FC Bayern setzte ein kleines erstes Ausrufezeichen in dieser noch frischen Saison. Immerhin wurde der BVB nach dem 5:2 gegen Frankfurt gelobt, beim FCB hingegen wurde nach dem 1:1 bei der Mönchengladbacher Borussia schon minimal nachgefragt, ob die Ziele in der Saison 2021/22 in Gefahr seien. Der Supercup zeigte, dass die Münchner zwar nach wie vor die national beste Startelf haben; aber klar ist auch, dass diese erste Formation wohl nicht alle Pflichtspiele bestreiten kann.

Bei den fünf erlaubten Auswechslungen schadet es keinesfalls, wenn noch Qualität auf der Bank vorhanden ist. Die bayerischen Alternativen sind derzeit jedoch arg begrenzt. Auf dem Flügel gibt es insgesamt vier Optionen, also zwei mögliche Einwechselspieler. Im Sturm bleibt immerhin Eric Maxim Choupo-Moting. Im Mittelfeld und in der Abwehr sieht es dann schon etwas dürftiger aus.

Ein Mittelfeld-Allrounder wäre in jedem Fall hilfreich

Gerade im Zentrum könnte der FCB Verstärkung gebrauchen - sollten Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Thomas Müller mal ausfallen oder eine Verschnaufpause gebrauchen. Marc Roca ist noch nicht so weit. Corentin Tolisso bleibt ein Verkaufskandidat, wenngleich er nach seiner Einwechslung gegen Dortmund einen guten Auftritt in der Schlussviertelstunde hinlegte. Ein Mittelfeld-Allrounder, der zwischen der Sechs, der Acht und der Zehn pendeln oder zumindest zwei dieser drei Positionen spielen könnte, wäre da wohltuend.

Die abhanden gekommene Qualität im Spielaufbau ist bisher nicht ersetzt worden

Und auch in der Abwehr könnte noch Bewegung reinkommen. Die Außenverteidigerpositionen, rechts wie links, sind nur notdürftig mit Back-ups besetzt. Der Youngster Josip Stanisic macht seine Sache ordentlich und konnte sich für weitere Aufgaben rechts hinten empfehlen. Links jedoch bleibt nur Alphonso Davies, Lucas Hernandez ist erst jüngst ins Training eingestiegen und grundsätzlich eher als Innenverteidiger vorgesehen. Außerdem hat Bayern mit den Abgängen von David Alaba und Jerome Boateng zwei Spieler verloren, die den Spielaufbau oder auch den Chip zu den Flügeln beziehungsweise auf Robert Lewandowski als Anspielstation beherrschten . Diese Qualität ist mit Süle und Upamecano bisher noch nicht ersetzt worden.

Die Devise lautete, dass erst Spieler abgegeben werden sollten. Allein, um die von Corona geplünderten Kassen etwas zu füllen; um Geld zu erhalten, das dann refinanziert werden kann. Spieler wie Corentin Tolisso, Niklas Süle und Bouna Sarr könnten, je nach Angebot und Marktsituation, als Abgänge infrage kommen. Sollte kein entsprechendes Angebot eintrudeln, wäre der FCB angesichts der nach außen kommunizierten Ziele wohl trotzdem zum Handeln gezwungen.