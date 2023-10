"Darauf können wir stolz sein": Würzburg marschiert in Richtung Meisterschaft

Der Herbsttitel in der Regionalliga Bayern ist vergeben: Die Würzburger Kickers setzten im Top-Spiel gegen die DJK Vilzing einen weiteren Meilenstein - und sendeten ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

Die Mannen von Trainer Marco Wildersinn scheinen auf ihrem Weg zur Meisterschaft nicht mehr aufzuhalten zu sein. Mit gesunder Härte und taktisch top eingestellt präsentierten sich die Profis aus Würzburg bei der DJK Vilzing, nahmen von Beginn an die Waffen der Gastgeber, die schnellen Außenbahnspieler Tobias Hoch und Marco Pledl, fast vollständig aus dem Spiel. So konnten sich die Bayerwäldler nur schwer entfalten: "Am vorigen Dienstag bei Türkgücü haben wir gegen die zweitstärkste Mannschaft der Liga gespielt, mit den Kickers ist das beste Team der Liga zu uns gekommen. Sie sind absolut verdient Halbzeitmeister geworden", gratulierte DJK-Trainer Josef Eibl dem Gast zum Erfolg.

Die Mannen vom Dallenberg ließen die Vilzinger vor allem in den ersten 25 Minuten nicht zur Entfaltung kommen, gingen folgerichtig bei einem der vielen Standards auch mit 1:0 durch Dominik Meisel nach einer Ecke in Führung: "Wir wussten, dass wir unsere Momente in der Offensive bekommen werden und die haben wir genutzt", stellte Kickers-Trainer Marco Wildersinn zufrieden fest. Erst in den letzten 20 Minuten vor der Pause kamen die Gastgeber etwas auf, konnten das Spitzenmatch offen gestalten.

In Durchgang zwei verletzte sich Vilzings Martin Tiefenbrunner schwer, schied mit Verdacht auf Bruch des Unterarms aus. Das hinderte die Gastgeber aber nicht daran, weiter auf den Ausgleich zu spielen, den Lucas Chrubasik per Strafstoß markierte (73.). Aber Würzburg war jederzeit in der Lage, das Tempo zu verschärfen und tat dies in der Folge. Ebenfalls nach einer Ecke gelang Daniel Hägele das 2:1 (81.), und Saliou Sané traf nach Foul an Tim Kraus vom Punkt in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand.

"Darauf können wir stolz sein"

"Wir haben mit 17 Spielen ohne Niederlage eine sehr gute Vorrunde gespielt. Und wenn wir dann bei einem Team, das ähnlich gut war, unsere Leistung mit einem Sieg krönen konnten, dann ist das sehr gut", so Wildersinn: "Wir haben alle neun Auswärtsspiele gewonnen, haben die beste Abwehr, darauf können wir stolz sein." Mit der Erfolgsgeschichte von Gegner Vilzing, so Wildersinn, habe man vor der Saison nicht unbedingt rechnen können, "sie haben wohl auch selber nicht damit gerechnet." Aber die DJK habe sich in einen Flow gespielt, habe zudem "eine gute Truppe, die sehr sympathisch ist", lobt der 43-Jährige.

Kollege Eibl konnte mit dem Resultat trotz Enttäuschung leben: "Am Ende des Tages mussten wir eingestehen, dass es kein unverdienter Sieg für Würzburg war. Wir haben einen Riesenkampf geliefert, hatten einige gute Aktionen nach vorne." Mehr als die Niederlage, so der 37-Jährige, schmerze ihn die schwere Verletzung von Tiefenbrunner.