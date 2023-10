"Daran lag es nicht": Medvedev scheitert überraschend früh

Vor wenigen Tagen spielte Daniil Medvedev noch das Finale von Peking, in Shanghai erwischte es den formstarken Russen nun aber schon in Runde drei.

In Shanghai gab es die erste dicke Überraschung: Daniil Medvedev scheiterte in der 3. Runde an Sebastian Korda aus den USA. Der US-Open-Finalist unterlag in zwei Sätzen mit 6:7 (8:10) und 2:6. Satz eins war noch äußerst spannend. So wehrte der 23-jährige Amerikaner drei Satzbälle des Russen ab, ehe er sich den Durchgang in einem spannenden Tiebreak holte. Satz zwei geriet dann jedoch zu einer einseitigen Angelegenheit.

Korda wiederholte damit seinen Coup aus dem Januar, als er Medvedev bei den Australian Open das Nachsehen gegeben hatte. Nun trifft er entweder auf Martin Fucsovics (Ungarn) oder Francisco Cerundolo (Argentinien).

"Korda hat gut gespielt. Ich hätte den Tiebreak gewinnen sollen, aber das habe ich nicht", sagte Medvedev nach dem Match und erwähnte zudem, dass der Belag seinem Gegner besser gelegen habe. "Es war ausreichend schnell, um Winner zu schlagen, aber auch langsam genug, um sich zu positionieren", merkte der Weltranglistendritte an, betonte aber auch, dass es "nicht daran lag", dass er verloren habe.

"Ich habe mich gut gefühlt, war aber auch etwas müde. Manchmal ist es so, dass man sich noch müder fühlt, wenn man einen engen Satz verliert", sagte er mit Blick auf den verlorenen Tiebreak. Immerhin sei es gut, dass es ihn früh erwischt hat. "Jetzt habe ich mehr Zeit, um zu regenerieren", meinte Medvedev.

Ruud lässt nichts anbrennen

Neben Korda steht auch Casper Ruud in der Runde der letzten 16 steht. Der Norweger gab sich beim 6:4, 6:2 gegen den aufschlagstarken Christopher Eubanks (USA) keine Blöße. Mehr Mühe als erwartet hatte derweil Jannik Sinner. Der Peking-Gewinner brauchte gegen den Argentinier Sebastian Baez drei Sätze, um sich mit 3:6, 6:3, 6:2 zu behaupten.