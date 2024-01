Daran hängt Bayers Deal mit Borja Iglesias

Bayer 04 möchte Borja Iglesias von Real Betis verpflichten. Mit dem Spieler ist sich der Tabellenführer der Bundesliga längst einig. Am Dienstag klärten auch die Klubs die Details des Leihgeschäfts ab. Trotz der grundsätzlichen Übereinkunft hakt der Deal aber noch an einem Punkt.

So sind die Konditionen für die Leihe von Borja Iglesias grundsätzlich bereits geklärt. Aktuell werden die Verträge vorbereitet. Und auch wenn es dabei, wie üblich, noch Abstimmungsbedarf zwischen den Klubs geben sollte, so wird der Wechsel an diesem Punkt nicht mehr scheitern.

Ganz schnell vollzogen wird er aber auch nicht werden. Denn dafür muss noch eine aus Betis-Sicht wichtige Voraussetzung erfüllt werden: Die Spanier, die bei einem Abgang des 31-Jährigen nur noch einen Mittelstürmer unter Vertrag hätten, sind erst bereit, den Deal zu ratifizieren, wenn sie einen Ersatz fix verpflichtet haben.

Dies hatte Trainer Manuel Pellegrini bereits am Sonntag rund um das Spiel gegen Barca (2:4) so erklärt. Eine Aussage, die am Mittwoch aus dem Trainerstab von Betis nochmal wiederholt wurde. Und eine Bedingung, die der Tabellenneunte der spanischen La Liga auch den Leverkusenern genannt hat.

Betis sucht den Nachfolger

Grund zur Beunruhigung sollte dieses Detail aber nicht liefern. Steht Betis doch nach Informationen aus Spanien bereits mit zwei Kandidaten konkret im Kontakt, so dass eine rechtzeitige Lösung als wahrscheinlich gilt.

Bei einem möglichen Nachfolger von Borja Iglesias soll es sich um Raul de Tomas von Rayo Vallecano handeln. Die Spur zu dem ebenfalls gehandelten Sardar Azmoun, den Bayer derzeit an die AS Rom ausgeliehen hat, ist hingegen keine heiße.

Ein Fall Joao Palhinha dürfte den Leverkusenern dennoch nicht drohen. Der portugiesische Nationalspieler war sich im Sommer einen Tag vor Transferschluss bereits über einen Wechsel vom FC Fulham zum FC Bayern mit den Münchnern genauso einig wie die Klubs. Doch am Deadline-Day platzte der Transfer, weil Fulham nicht rechtzeitig einen Ersatz verpflichten konnte. Betis hingegen bleiben jetzt noch sieben Tage.