Dann zehn Jahre im Amt: Atalanta will mit Gasperini verlängern

Atalanta Bergamo hat erst vergangene Woche mit dem Sieg in der Europa League den größten Triumph in der Vereinshistorie gefeiert. Architekt des Erfolgs ist Trainer Gian Piero Gasperini, der noch bis Juni 2025 unter Vertrag steht. Allerdings soll Neapel seine Fühler ausgestreckt haben. Um die SSC auszustechen, bietet Atalanta-Eigentümer Antonio Percassi Gasperini eine Vertragsverlängerung bis 2026 plus eine Option auf eine weitere Spielzeit an. Gasperini trainiert Bergamo seit 2016, ist damit der mit Abstand dienstälteste Coach in der Serie A und würde bei einer Unterschrift dann mindestens zehn Jahre im Amt sein.