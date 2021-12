"... dann würden die Leute sterben wie die Fliegen"

Auch der FC Liverpool kämpft mit einem Corona-Ausbruch. Eine diskutierte Premier-League-Unterbrechung sieht Jürgen Klopp dennoch skeptisch.

"Das kam heute Morgen völlig überraschend": Auch Jürgen Klopp musste am Donnerstag Corona-Ausfälle verkraften. imago images/PA Images

Jürgen Klopp weiß inzwischen nur zu gut, worauf es während der turbulenten Vor- und Nachweihnachtszeit in der Premier League ankommt. Und deswegen konnte er mit dem weitgehend glanzlosen 3:1-Heimsieg gegen den destruktiven Tabellenvorletzten Newcastle United am Donnerstagabend bestens leben.

"Dass wir hier durch alle Spiele fliegen, ist unwahrscheinlich", sagte der Trainer des FC Liverpool hinterher am "Sky"-Mikrofon. "Da musst du dich durchkämpfen, das haben wir gemacht. Es wäre lächerlich gewesen, wenn wir uns nicht durchgesetzt hätten." Mo Salah & Co. hatten schließlich viele Chancen auf einen klareren Sieg vergeben.

Van Dijk, Fabinho, Jones - wer noch?

Schon am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Klopps Mannschaft bei den Tottenham Hotspur weiter - vielleicht jedenfalls: Dass diese Partie aktuell zu den fünf gehört, die am Wochenende noch nicht abgesagt sind, muss angesichts der zunehmend dramatischen Omikron-Lage auf der Insel nicht so bleiben.

Auch der FC Liverpool hatte kurz vor dem Newcastle-Spiel über ein Trio im - laut Klopp zu 100 Prozent doppelt geimpften - Kader informiert, das "mutmaßlich" positiv getestet worden sei. "Das kam heute Morgen völlig überraschend", sagte Klopp, der nicht erwartet, dass Virgil van Dijk, Fabinho und Curtis Jones die einzigen Infizierten bleiben werden.

Klopp zu Franks Vorschlag: "Wo ist der Mehrwert?"

"Wir werden sehen, wie viele Fälle wir morgen haben. Es ist ja eher ausgeschlossen, dass es mit drei anfängt und bei drei bleibt", erklärte der Trainer und warb einmal mehr für das Impfen. "Wenn niemand geimpft wäre, würden die Leute sterben wie die Fliegen. Nur weil so viele geimpft sind, haben manche Leute die Freiheit, sich nicht impfen lassen zu müssen. Das ist halt schwierig."

Thomas Frank, Trainer des noch stärker von Corona betroffenen Aufsteigers Brentford, hatte bislang vergeblich angeregt, den kommenden Premier-League-Spieltag und die Ligapokal-Viertelfinals kurz vor Weihnachten geschlossen abzusagen. Klopp ist skeptisch, ob das eine geeignete Maßnahme wäre. "Klar würde es helfen", sagte er zwar, "nur dann kommen wir raus und haben das Gleiche wieder. Wo ist der Mehrwert? Den kann ich nicht erkennen."

Zumal es schon so schwer genug werden dürfte, Nachholtermine für die vielen ausgefallenen Spiele zu finden. "Wir haben halt hier keine Winterpause", sagte Klopp und fasste die heikle Lage so zusammen: "Fragen viele, Lösungen nicht so wahnsinnig viele."