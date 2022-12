"Dann wird es schwer mit Argumenten für Jordan": Nowitzki zur GOAT-Debatte

Wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Diese Debatte gibt es in jeder Sportart. Bei Dirk Nowitzki könnte es bei dieser Thematik im Basketball ein Umdenken geben.

Lionel Messi hat jüngst mit Argentinien den WM-Titel geholt und sich seinen letzten fehlenden Titel geholt. Dadurch nahm natürlich die GOAT-Debatte im Fußball neuen Schwung auf. Wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Ist das überhaupt seriös zu bewerten? In jedem Fall ist es eine Diskussion, die immer gerne geführt wird und bei der sich die jeweiligen Partien gut aneinander reiben können.

Natürlich gibt es auch im Basketball seit vielen Jahren diese Diskussion. Geht man rein nach den Titeln, müsste man den vor einigen Monaten verstorbenen Bill Russell nennen. Als einziger Spieler in der NBA-Geschichte holte er elf Meisterschaften, alle in der Zeit zwischen 1956 und 1969 mit den Boston Celtics.

Sein Name fällt bei der Debatte aber eher selten, was sicherlich auch an der Zeit liegen mag. Die meisten, die aktuell über den besten Spieler aller Zeiten diskutieren, haben Russell eben nicht spielen sehen. Trotz anderer toller Ausnahmespieler wie Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant oder Magic Johnson wird in der GOAT-Debatte im Basketball meist über Michael Jordan oder LeBron James gesprochen.

Nowitzki über LeBron: "Unglaublich!"

Auch die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat sich zu dem Thema jüngst erneut geäußert - und es findet beim NBA-Champion von 2011 ein Umdenken statt. "Es ist herausragend, dass LeBron James in seinem 20. Jahr immer noch so spielen kann. Seine Athletik ist unglaublich. Ich sage immer, Michael Jordan ist der größte Spieler aller Zeiten. Aber wenn LeBron wirklich Kareem Abdul-Jabbar bei den Punkten überholen kann, wird es knapp mit den Argumenten für Michael", gab der Würzburger bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Präsentation seiner Statue zu.

Der "lange Blonde" holte dann regelrecht zum Loblied für den Mann der Lakers aus: "Was LeBron geleistet hat, ist einfach unglaublich. Über diesen langen Zeitraum. Dass er mit 15 schon der "King" genannt wurde, wie er sich entwickelt hat, was er in den Vereinen getan hat, wo er gespielt hat und wie er viele Leben verändert hat. Er ist ein sehr, sehr besonderer Athlet und wir sollten es genießen, ihm auf diesem Level beim Spielen zuzusehen."

Der "King" dürfte bald der beste Punktesammler sein

Natürlich ist es, wie bei vielen anderen GOAT-Diskussionen in anderen Sportarten, auch hier nicht möglich, die "richtige" und finale Antwort zu geben. In Sachen Titeln hat Jordan sechs Stück mit den Chicago Bulls geholt, zweimal je drei in Serie. James hat dagegen zwei weniger, allerdings holte er seine vier Championships mit drei verschiedenen Mannschaften (zweimal Miami, einmal Cleveland, einmal Los Angeles Lakers).

Jordan machte in der NBA 32.292 Punkte, James steht aktuell bei 37.758 Zählern. Damit ist der "King" noch 629 Punkte hinter Kareem Abdul-Jabbar, der mit 38.387 seit vielen Jahren den NBA-Rekord hält. In dieser Saison kommt der Forward von den Los Angeles Lakers im Schnitt auf 27,8 Zähler. Hält er genau diesen Schnitt, dauert es noch 23 Spiele, bis er der beste Punktesammler der NBA-Geschichte ist.

In Sachen Punkten in den Play-offs steht James ohnehin schon ein paar Jahre an der Spitze. Insgesamt 7.631 Zähler erzielte der 37-Jährige in der Postseason und liegt damit klar vor dem Zweiten Jordan (5.987). Aber egal, ob James den Alltime-Rekord von Abdul-Jabbar knackt oder nicht, diese Diskussion wird wohl nie ein Ende finden.