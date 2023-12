"Dann wird das Karriereende nah": Hannawald warnt Eisenbichler

Während sich das deutsche Skisprung-Team auf einem Höhenflug befindet, ist Markus Eisenbichler fernab seiner einstigen Verfassung. Sven Hannawald stellt klare Forderungen an den 32-Jährigen, ohne deren Einhaltung im Ernstfall das Karriereende droht.

Wenige Tage vor dem Start der 72. Vierschanzentournee ist die Hoffnung auf ein positives Abschneiden des deutschen Skisprung-Teams groß. Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger entzückten in den vergangenen Wochen das Publikum und liegen vor dem Jahreswechsel im Weltcup hinter Überflieger Stefan Kraft auf den Rängen zwei bis vier.

Keinen Anteil am aktuellen Erfolg der DSV-Adler hat Markus Eisenbichler. Vom einstigen Weltmeister fehlt im Team von Trainer Stefan Horngacher in diesem Winter jede Spur. Der 32-Jährige, der schon in der vergangenen Saison große Schwankungen gezeigt hatte, war wegen mangelnder Leistungsstärke und Konstanz bislang nicht für das Weltcup-Team nominiert worden. Den einstigen Gewinner der Vierschanzentournee, Sven Hannawald, hat Eisenbichlers Verfassung zu harschen Aussagen bewegt.

Im Interview mit der ARD-Sportschau bezeichnete er Eisenbichler als "schwierigen Charakter, der aber trotzdem für Deutschland schon die Fahnen hochgehalten hat. Auch in diesen Phasen hat man gesehen, dass es mit Markus schwierig ist, ihn vom richtigen Weg zu überzeugen. Weil er immer denkt, nur er selbst ist auf dem richtigen Weg. Was Stefan Horngacher jetzt auch nach außen lässt, sind Dinge, die schon länger schwer zu tragen waren." Horngacher hatte zuletzt ebenfalls Unverständnis über die Entwicklung des einstigen Topstars und Tourneezweiten geäußert.

Ich habe auch viele Fragezeichen. Er dreht sich im Kreis und steht sich auf den Füßen. Sven Hannawald über Markus Eisenbichler

Hannawald stellt deshalb nun eine klare Forderung: "Für Markus gilt, entweder aufzuwachen oder beim eigenen Weg zu bleiben. Dann wird aber das Karriereende relativ nah sein. Ich bin auch sehr negativ überrascht. Ich habe ihn bei einem der letzten Herbst-Lehrgänge gesehen. Was ich da gesehen habe, war super. Er hat auch bei der deutschen Meisterschaft in Probedurchgängen und im Training dominiert. Ich habe auch viele Fragezeichen. Er dreht sich im Kreis und steht sich auf den Füßen. Die Trainer haben für ihn alles getan. Es ist jetzt an ihm, aufzuwachen."

Fernab des große Trubels der Vierschanzentournee ist Eisenbichler am Dienstag und Mittwoch mit dem deutschen B-Team im Continental Cup in Engelberg/Schweiz am Start. Dort ist er zur Zeit nur die deutsche Nummer fünf - fünf Startplätze stehen dem DSV im zweitklassigen COC zu.