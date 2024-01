"Dann weiß man, wofür man das alles macht": Gütersloh setzt weiter auf das Kollektiv

Der FC Gütersloh spielt in der Regionalliga West bislang eine überzeugende Runde, ist bester Aufsteiger. Trotz eines breiten Kaders testet Coach Julian Hesse derzeit Probespieler. Im Auftaktprogramm zum Re-Start könnten die Weichen für den Klassenerhalt endgültig gestellt werden.

Bei der beachtlichen Ausbeute von elf Punkten aus den zurückliegenden fünf Begegnungen mag man meinen, dass die Winterpause in der Regionalliga West für den Aufsteiger FC Gütersloh eher ungelegen kam. Zumindest in den ersten Einheiten des neuen Jahres war auf dem Trainingsplatz davon nichts zu spüren. "Die Jungs arbeiten - wie schon vor der Pause - sehr konzentriert. Wir haben eine gute Atmosphäre im Team", zeigt sich Trainer Julian Hesse (34) im kicker-Gespräch mit den ersten Eindrücken zufrieden.

Zumindest zu Beginn der Vorbereitung ist das Trainingsaufgebot dabei ein wenig größer als gewohnt. Mit Leon Gino Schmidt vom Ligakonkurrenten und Tabellenführer 1. FC Bocholt stellt sich aktuell ein Probespieler vor, der auch im ersten Testspiel am Samstag gegen die U 23 des SC Preußen Münster (Oberliga Westfalen) zum Einsatz kommen soll. Noch im Trikot der Sportfreunde Lotte hatte der 22-jährige Offensivspieler in der Gütersloher Aufstiegssaison im Hinspiel gegen den FCG (3:2) zwei Treffer erzielt und ein weiteres Tor vorbereitet. Insgesamt kam er auf 34 Einsätze und elf Saisontreffer. In Bocholt (sieben Kurzeinsätze in der Liga) lief es jetzt aber weniger gut.

"Leon ist ein interessanter Spieler", formuliert Güterslohs Trainer Hesse vorsichtig: "Unser Kader ist aber breit aufgestellt, es gibt keine großen Baustellen. Die Messlatte ist also hoch, um zu sagen: Ja, wir nehmen noch einen Spieler dazu." Kein Wunder, beträgt der Vorsprung des Aufsteigers auf die Gefahrenzone derzeit doch immerhin sieben Punkte. Zusätzlich hat der FC Gütersloh gegenüber einigen Konkurrenten noch eine Partie weniger absolviert.

Auch kritische Phasen

Trotz der guten Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte gab es für das Hesse-Team vor der Winterpause aber auch kritische Phasen zu überstehen. "Die drei Niederlagen in Folge gegen den 1. FC Bocholt, den 1. FC Düren und den Wuppertaler SV gehören dazu", so Hesse. "Die Erfahrung, aus solchen schwierigen Situationen wieder herauszukommen, hat uns als Team gestärkt."

Insgesamt überwiegen daher auch eindeutig die positiven Eindrücke. "Wir investieren als Team viel. Man hatte nach jedem Spiel das Gefühl, dass die Jungs alles gegeben haben", lobt Julian Hesse: "So konnten wir beispielsweise auch noch in letzter Sekunde gegen die U 23 des FC Schalke 04 gewinnen. Die Derby-Siege gegen den SV Lippstadt 08 und den SV Rödinghausen sowie die große Kulisse von mehr als 3.500 Zuschauern beim Remis gegen den SC Wiedenbrück waren ebenfalls besondere Highlights."

Abläufe verfestigen

Im Jahr 2024 sollen möglichst weitere solcher Erlebnisse dazukommen. "Wir wollen in der Vorbereitung die Abläufe wieder verfestigen, die uns in der Hinrunde stark gemacht haben", so der FCG-Trainer. "Im Saisonverlauf sind wir deutlich effektiver geworden, indem wir unser Positionsspiel verbessert haben und so in bessere Abschlusssituationen gekommen sind. Wir wollen offensiv so gefährlich bleiben, aber als Mannschaft noch kompakter verteidigen."

Gleich im Auftaktprogramm warten mit der U 21 des SC Paderborn (27. Januar, 14 Uhr), der SSVg Velbert (3. Februar, 14 Uhr) sowie den Nachbarn SC Wiedenbrück (6. Februar, 19.30 Uhr) und SV Lippstadt 08 (10. Februar, ab Uhr) gleich vier Teams, die derzeit hinter dem FC Gütersloh platziert sind. Dadurch bietet sich die Chance, sich noch weiter abzusetzen und im besten Fall schon früh Planungssicherheit für die nächste Saison zu bekommen. "Natürlich müssen wir von Anfang an voll da sein, aber das sehe ich unabhängig von den Gegnern", betont Hesse. "Wir haben immer den Anspruch, Spiele zu gewinnen und gut zu sein. Wichtig ist, dass wir dann als Mannschaft wieder eine gemeinsame Vision haben. Wenn die Ziele klar sind, weiß man auch, wofür man das alles macht."