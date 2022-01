"… dann wären wir nicht in diese Situation gekommen": Okugawas Blick nach vorne

Plötzlich Leistungsträger - Arminias Aufschwung ist auch der des Masaya Okugawa, der inzwischen als bester Torschütze nicht mehr aus dem Team wegzudenken ist.

Parallelen zum bisherigen Bielefelder Saisonverlauf ließen sich auch anhand der Partie in Freiburg ziehen. Zum Rückrundenauftakt beim Sportclub geriet Arminia zunächst deutlich ins Hintertreffen, steigerte sich aber anschließend und nahm aus scheinbar aussichtsloser Lage nach dem 0:2-Rückstand schließlich noch einen Punkt mit.

"Wenn man sich anschaut, dass wir ein 0:2 in ein 2:2 gebogen haben, sind wir natürlich glücklich", bilanzierte Torschütze Masaya Okugawa. "Aber es war ein schweres Spiel und wir alle haben lange gebraucht, bis wir in das Spiel gekommen sind." Auch in der Liga dümpelten die Ostwestfalen lange Zeit im Keller, mussten bis zum 11. Spieltag auf den ersten Saisonsieg warten und wahrten erst auf der Zielgeraden der Hinrunde mit zwei Siegen den Anschluss und Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Nach dem Sieg in Stuttgart: Okugawa als Sinnbild

Derweil kommt es nicht von ungefähr, dass schon bei besagtem ersten "Dreier" in Stuttgart Okugawa das Tor des Tages beim 1:0-Erfolg erzielte. Der Japaner, im Sommer nach vorheriger Ausleihe fest von RB Salzburg für drei Jahre verpflichtet, wirkt wie ein Sinnbild der gesamten Bielefelder Entwicklung. Schwer kam er in die Saison, erreichte in den ersten acht Bundesligaspielen nur einen kicker-Notenschnitt von 4,1 ­- plötzlich aber ist er Leistungsträger und nicht mehr wegzudenken aus dem Team von Trainer Frank Kramer.

War er zuletzt mit seinen zwei Treffern zu den 2:0-Siegen gegen Bochum und Leipzig schon ein Garant gewesen, so lieferte Okugawa nun auch in Freiburg, wo er mit seinem Anschlusstor zum 1:2 zur Aufholjagd blies. "In der ersten Halbzeit hatte ich eine ähnliche Szene, da habe ich es noch mit einem Schlenzer versucht. Im Training habe ich mehrfach diese Szenen geübt und habe es einfach mal ausprobiert, aus der Position so zu schießen. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat."

Bei aller Freude vergisst der 25-Jährige aber auch nicht den Blick zurück auf den mageren Beginn: "Wir haben die letzten Spiele sehr gut gespielt und hätten wir diesen Fußball von den vorherigen Spielen gezeigt, wären wir wahrscheinlich gar nicht in diese Situation gekommen." Man habe sich "in der zweiten Halbzeit zusammengerissen und mit großem Willen noch einen Punkt mitgenommen", betonte der mit nun sechs Treffern beste Bielefelder Torschütze - und wertete dies mit Blick auf die Zukunft mit seiner Mannschaft als "ein gutes Zeichen an uns selbst".