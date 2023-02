"… dann verlieren wir unsere besten Talente"

KSC-Nachwuchsleiter Ede Becker spricht über den Konkurrenzkampf zwischen den Klubs im Nachwuchsbereich, Eigenmotivation als entscheidenden Aspekt für einen Durchbruch als Profi sowie seine Pläne als Trainer.

Herr Becker, zunächst eine persönliche Frage: Was motiviert Sie, auch im Rentenalter als NLZ-Leiter weiterzuarbeiten?

Generell die Arbeit mit jungen Leuten. Trainer und Staff-Mitarbeiter mit zu entwickeln, indem ich meine Erfahrung weitergebe. Dazu den Werdegang von Fußballtalenten zu begleiten. Das empfinde ich immer noch als unheimlich spannend. Und ich habe die Hoffnung, dass es mich selbst ein wenig jung hält.

Sie sind seit 2010 im Amt. Warum haben Sie damals den Schritt gewählt statt als Profitrainer weiterzumachen?

Auch der Nachwuchsbereich ist für einen Klub unheimlich wichtig. Und ich habe mich da als Mensch gut aufgehoben gefühlt. Die viereinhalb Jahre als Chefcoach beim KSC waren eine sehr spannende und wertvolle Zeit, die aber am Ende auch an die Substanz ging.

Nach dem deutschen WM-Aus in Katar rücken Reformen der Nachwuchsausbildung verstärkt in den öffentlichen Fokus. Wie empfinden Sie die Diskussion?

Ich bin absolut dabei, dass Dinge verändert werden müssen. Die Frage lautet: Warum sind Talente in anderen Ländern einen Tick besser? Zur Antwort gehört nicht nur das rein Fußballerische: Der Biss von sozial schwächeren Bevölkerungsschichten ist größer. Deutschen Kindern wird im Elternhaus sehr vieles abgenommen, wir setzen das in den Vereinen fort. Sie müssen heute um vieles nicht mehr kämpfen. Das ist schon ein wesentlicher Punkt.

Heißt konkret?

Wir bieten im Klub eine Rundumversorgung, vom Fahrdienst zum Training bis zur Hausaufgabenbetreuung. Aber: Machen wir das nicht, verlieren wir unsere besten Talente, weil es anderswo angeboten wird. Dieses Dilemma können wir letztlich nicht auflösen.

Was können Sie dennoch tun?

Entscheidend beeinflussen können wir das Training mit den Jungs. Da müssen wir wieder einen Schritt zurückzugehen, um die Jungs einfach zum Kicken zu bringen: Über Kleinfelder, viele Ballkontakte, Abschlüsse, Torverteidigung, sich Durchsetzen gegen Ältere. Diese ursprüngliche Bolzplatzmentalität ist ein Stück weit verlorengegangen. Manche NLZ-Trainer sprechen mit den Jungs wie mit einer Profimannschaft. Da dauert es fünf Minuten, bis eine Übung erklärt ist. Funktioniert sie nicht, braucht es wieder fünf Minuten, bis erklärt ist, wie sie doch funktionieren könnte. Diese Zeit fehlt dann den Jungs, um einfach zu dribbeln, zu schießen, den Ball am Fuß zu haben. Wir sind gerade dabei, das zu korrigieren. Stabi-Übungen können die Jungs auch zuhause machen, das Spiel selbst muss mehr in den Vordergrund. Um einfach den Spaß am Fußball zu entwickeln und zu fördern, vor allem in den jüngeren Jahrgängen. Dreimal oder viermal 90 Minuten Training pro Woche - dieses Pensum hattest du früher auf dem Bolzplatz in zwei Tagen.

Wäre die Neustrukturierung der Junioren-Bundesligen ohne Abstieg sinnvoll?

Aus unserer Sicht: Ja, wieso mal nicht neue Wege gehen? Wir müssen oft um die Klasse kämpfen, da rücken Aspekte der fußballerischen Ausbildung schon mal in den Hintergrund. Speziell das Dribbeln, der Spielaufbau von hintenraus, aber auch insgesamt mehr mit Risiko zu spielen. Die Schwerpunktsetzung in der Ausbildung muss wieder mehr aufs Individuelle gehen. Wenn wir aber parallel dazu absteigen, kriegen wir die Talente nicht mehr bzw. verlieren sie.

Als Schlüssel für die Nachwuchsausbildung sieht der DFB die Trainerausbildung.

Zurecht. Die neuen Impulse durch die A-plus-Lizenz des DFB, bei der unser U-12-Trainer Aron Jäckle im ersten Jahr dabei war, finde ich sinnvoll. Den Trainern wird detailliert vermittelt: Wie sieht ein Training mit Zehn- oder Elfjährigen aus. Was ändert sich bei 13- bis 15-Jährigen. Das sind entscheidende Bereiche im besten Lernalter. Daneben sind die Vereine gefordert, ihre Trainer weiterzuentwickeln im täglichen Betrieb. Mit erfahrenen Leuten, die Trainer schulen können und analysieren: Wie ist die Ansprache, wie stehst du zur Gruppe? Da nehme ich für uns schon in Anspruch, keine so ganz schlechte Arbeit gemacht zu haben Christian Eichner, Lukas Kwasniok, Tim Walter, oder Argirios Giannikis waren bei uns NLZ-Trainer. Markus Kauczinski vor meiner Zeit ebenfalls. Mit Dietmar Blicker, Leiter Hochschulsport des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), haben wir zudem einen Spezialisten für Trainercoaching an Bord, gerade im Bereich der U 13 bis zur U 15.

Als Problem gilt, dass Jugendtrainer vor allem selbst schnell Karriere machen wollen.

Die Mehrzahl der jungen Trainer will sehr schnell den zweiten und dritten Schritt machen, das stimmt. Aus der U 15 so schnell wie möglich in die U 17 und von dort in die U 19. Auch das ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung. Zufriedenheit mit dem, was man hat, jedenfalls für einen gewissen Zeitraum, ist nicht mehr so ausgeprägt. Natürlich ist das ein Problem auch für die Nachwuchsausbildung, weil damit ein Stück Kontinuität verlorengeht.

Was u.a. an der Bezahlung liegen könnte. Ist es realistisch, Trainer in den unteren Jahrgängen genauso gut zu bezahlen wie bei der U 17 oder U 19?

Teilweise. Bei uns ist auch der U-12-Trainer hauptamtlich. Zwischen U 17- und U 12-Trainer gibt es bei uns wirtschaftlich keine großen Unterschiede mehr. Wir versuchen bewusst, gerade für die jüngeren Jahrgänge, auch die bestmöglichen Trainer zu bekommen. Die Zeiten sind vorbei, in denen man jemandem 150 Euro in die Hand gedrückt und gesagt hat: Jetzt mach hier mal den Trainer.

Becker sieht Eigenmotivation als entscheidend an

Der KSC betreibt sein NLZ ab der U 10. Manche Experten halten dieses Alter für zu jung.

Natürlich lässt sich darüber streiten, ob es nicht zu früh ist, 10-Jährige schon 20 oder 30 Kilometer weit zum Training zu bringen. Aber wir sind dazu gezwungen. Warten wir bis zur U 12, dann holt Hoffenheim die Kinder (NLZ ab der U 12, Anmerkung der Redaktion.). So haben wir zwei Jahre lang Zeit, gute Arbeit zu machen und den Talenten zu vermitteln: Hier habt ihr doch alles, um euer großes Ziel zu erreichen, Fußballprofi zu werden. Da müsst ihr nicht 70 Kilometer nach Hoffenheim oder 80 Kilometer nach Stuttgart fahren.

Was entscheidet am Ende darüber, ob ein Nachwuchsspieler den Sprung zu den Profis schafft?

Ganz klar: Die Eigenmotivitation. Nehmen Sie aktuell Tim Breithaupt. Er kam in der U 16 zu uns, nachdem er beim SC Freiburg keine Perspektive mehr hatte. Hier hat er sich über drei, vier Jahre durch ständiges Training am Limit so weiterentwickelt, dass er als einer der ganz wenigen direkt aus der Jugend in der 2. Liga Fuß gefasst hat, obwohl er sicher nicht das größte Talent ist. Auch ein Efe-Kaan Sihlaroglu hat diesen inneren Antrieb. Nach seinem Kreuzbandriss im Sommer hat er in der Reha immer am absoluten Limit trainiert, und so spielt er auch. Deshalb wird er es schaffen. Diese Mentalität zu schärfen auch bei anderen, das ist eine unserer Hauptaufgaben. Hakan Calhanoglu war da übrigens auch ein gutes Beispiel.

Inwiefern?

Er spielte 2013 als A-Jugendlicher bei den Profis, die mit einem 4:2 bei Wehen Wiesbaden Drittliga-Meisterschaft und Aufstieg perfekt machten. Hakan hat da sogar ein Freistoßtor erzielt. Danach gingen die Spieler feiern, aber Hakan früh nach Hause. Weil am nächsten Tag die A-Jugend ein Spiel um den Klassenerhalt gegen Nürnberg hatte. Er hat dann tatsächlich die Mannschaft aus dem Schlamassel gezogen. Diese Einstellung hat mir wahnsinnig imponiert. Hakans Karriere ist also sicher kein Zufall - und hat längst nicht nur mit Talent zu tun.

Aktuell zählen neben Breithaupt und Sihlaroglu weitere Eigengewächse zum Zweitligakader: Rossmann, Batmaz, Weiß, Marino.

Diese Quote ist für uns stark. Auch dank Christian Eichner, der diese Jungs sehr gut mitnimmt. Diese Begleitung ist enorm wichtig, da wir derzeit keine U 23 oder U 21 haben. Ich bin ein klarer Befürworter, ähnlich wie Eintracht Frankfurt oder Magdeburg, wieder eine U 21 zu installieren. Gerade jetzt, wo wir mit der U 19 in der Junioren-Bundesliga auf Platz 3 stehen, wäre das immens wertvoll.

Vermutlich aber eine Kostenfrage.

Richtig. Es kommt aber eben auch darauf an, wie man rechnet. Wenn ich eine gute U 21 habe, reichen mir 22,23 Lizenzspieler im Profikader statt über 30. Perspektivisch wäre es für unser NLZ wichtig, eine U 21 zu haben, um den sehr guten Spielern einen Anschluss nach der U 19 zu bieten.