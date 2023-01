"Dann sollten wir Schach spielen": Ziegner hadert mit Bitters Platzverweis

Den ersten Auswärtssieg der Saison konnte Waldhof Mannheim im Duell gegen den MSV Duisburg feiern. Trainer Christian Neidhart zeigte sich nach dem Spiel erleichtert - aber nicht völlig zufrieden. Auf der Gegenseite ärgerte sich MSV-Coach Torsten Ziegner über einen bitteren Platzverweis.

Der erste Sieg in der Fremde seit April 2021, Traumtor von Debütant Thomas Pledl und eine insgesamt souveräne Leistung Mannheims - Waldhof Coach Christian Neidhart hatte nach dem 3:1-Erfolg gegen den MSV Duisburg allen Grund zum Feiern: "Geil, endlich!", freute sich der 54-Jährige am Mikrofon von "MagentaSport". "Wir haben richtig gut gespielt. Wir haben in der zweiten Halbzeit mit der Überzahl zum richtigen Moment das Tor gemacht, das war glaube ich gar nicht so einfach. Mit dem 3:1 haben wir es dann gut runtergespielt." Auch der Einstand nach Maß von Debütant Pledl freute Neidhart: "Vorlage zum 1:0 und Traumtor aus der zweiten Reihe nach einer Eckenvariante. Schön, dass es so geklappt hat."

Neidhart fordert "mehr Gas"

Vollends Zufrieden war der Trainer mit dem Auftritt seines Team aber nicht, vor allem den nach dem dritten Treffer dominanten Verwaltungsmodus des Waldhof hätte Neidhart gerne aufgebrochen: "Ich hätte mir schon gewünscht, mit der breiten Brust nach dem 3:1 auf dem Gaspedal zu bleiben, auf ein viertes Tor zu gehen. So ein Spiel ist immer trügerisch, ich wollte nicht, dass es nochmal eng wird." Hätte sein Team "hintenraus noch ein bisschen Gas gegeben, wäre es perfekt gewesen."

Für die Duisburger war es ein gebrauchter Abend, vor allem, weil der Platzverweis von Joshua Bitter von Beteiligten als Fehlentscheidung eingestuft wurde: Erstens, da das Einsteigen des Außenverteidigers regelkonform war, und zweitens, weil sich die anschließende emotionale Reaktion des Sündenbocks - welche offiziell Bitters zweite Gelbe Karte nach sich zog - nicht in Richtung des Unparteiischen Florian Exner erfolgte.

"Es ist halt die Regel. Wir wissen: wenn du dich aufregst, bekommst du Gelb", schätzte Neidhart die Szene nach der Partie ein. "Ich kann total verstehen, dass das ärgerlich ist, aber dann darf du das halt nicht machen. Wir haben das heute auch für uns gebraucht, deswegen nehme ich das gerne heute so an."

Wenn solche Entscheidungen gegen unsere Spieler getroffen werden, dann sollten wir aufhören, Fußball zu spielen. MSV-Coach Tosten Ziegner

Duisburgs Coach Torsten Ziegner war nach Anpfiff hingegen entsprechend angefressen: "Ich finds total komisch. Das Reklamieren geht in eine völlig andere Richtung", so 45-Jährige, der noch weitere klare Worte fand: "Ganz ehrlich: wenn solche Entscheidungen gegen unsere Spieler getroffen werden, dann sollten wir aufhören, Fußball zu spielen. Dann sollten wir Schach spielen, wo keine Emotionen drin sind oder gar keinen Sport mehr machen. Fußball ist ein Körpersport. Gar keine Emotionen zu zeigen wird nicht funktionieren", so der Zebra-Trainer.

Ziegner kritisiert: "Wirkte wie Aufgeben"

In der daraus folgenden Unterzahl wussten die Meidericher spielerisch in den zweiten 45 Minuten kaum etwas anzufangen, vor allem mit der Einstellung seiner Elf haderte der MSV-Coach noch: "Was mich geärgert hat: Wir lagen 1:3 zurück, ohne Frage auch völlig verdient. Aber die Unterzahl bedeutet nicht, dass man aufgeben muss", beschrieb Ziegner seine Mannschaftsansprache nach dem Spiel. "Mir hat in den letzten 15 Minuten das Risiko gefehlt, um vielleicht noch irgendwie den Anschuss zu schaffen oder gefährlich vors Tor zu kommen." Für den Trainer habe die Spielweise aber eher "wie Aufgeben" gewirkt.

Die Chance auf Wiedergutmachung haben die Zebras am kommenden Samstag, wenn der MSV den VfL Osnabrück empfängt. Mannheim gastiert einen Tag später in Köln, freut sich aber zunächst über das Ende des Auswärtsfluches. "Ein Kaltgetränk werden wir auf der Rückfahrt sicherlich zu uns nehmen", schmunzelte Neidhart.