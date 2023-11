"Dann sind wir eine Top-Mannschaft": Hummels nennt Schlüssel DFB-Erfolg

0:38Lieber 3:2 als 1:0 - so lautet die Devise. Mats Hummels ist davon überzeugt, dass sich die DFB-Elf bis zur EM zu einer Top-Mannschaft entwickeln kann. Was es dafür braucht, hat der BVB-Verteidiger auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Österreich am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärt.