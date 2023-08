"Dann scheppert es eben": Steffens Weckruf vor Elversbergs Heimpremiere

Die SV Elversberg hat auf Anhieb den ersten Zweitliga-Punkt der Vereinsgeschichte eingefahren. "Das wollen wir jetzt Woche für Woche bestätigen", kündigt Horst Steffen an. Eine Sache hat dem Trainer in der zurückliegenden Trainingswoche allerdings nicht gepasst.

Was die SV Elversberg in der vergangenen Woche beim 2:2 in Hannover erreicht hatte, das wurde den Beteiligten erst später klar. Vorab hatte man sich mit all den Nebengeräuschen nicht befasst, wie Horst Steffen auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag erklärte. "Da war der Gegner, die Kulisse und das erste Zweitliga-Spiel gar nicht das große Thema. Es war wirklich erst im Nachgang in den Interviews so, dass uns klar wurde: 'Okay, das war jetzt historisch, wir haben den ersten Punkt für unseren Klub in der zweiten Liga geholt.'"

Die auf dem Papier unerfahrene SVE legte einen couragierten Auftritt gegen die 96er hin und bewies früh, dass der Kader auch für die 2. Bundesliga gewappnet ist. "Mir persönlich hat es einfach gefallen, wie wir aufgetreten sind und uns unabhängig von Namen und Kulisse auf die Aufgaben konzentriert haben. Die haben wir gut gelöst, das war schön für mich. Klar purzeln da auch mal ein paar Steinchen vom Herzen, aber letztlich war ich auch überzeugt, dass die Jungs das können", blickte der Trainer zurück.

Unter der Woche blieb es bei den Saarländern dagegen nicht immer rosig. "Eine Trainingseinheit war nicht so gut, die hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe", gewährte Steffen Einblick und betonte: "Dann scheppert es eben auch." Wie das bei dem sonst so gefasst wirkenden 54-Jährigen aussieht? "Wenn eine Übung nicht funktioniert und es plätschert so daher, das kann ich nicht leiden, dann merken die Jungs: 'Oh, jetzt wird es aber lauter.' Und dann wird es auch meistens besser. Das mache ich nicht oft, aber wenn es sein muss, dann kommt auch das."

Im Anschluss habe die Leistung und das Engagement jedenfalls wieder gestimmt, sodass die Stimmung vor dem Duell mit Hansa Rostock positiv sei. Die Marschroute gibt der Coach vor: "Wir haben einen Auftakt in Hannover hingelegt, der ordentlich war. Das wollen wir jetzt Woche für Woche bestätigen und müssen das auch tun, um gegen Rostock Punkte zu holen."

Steffen will die Fans "verwöhnen"

Ein kleiner Wermutstropfen: Das erste Zweitliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte kann aufgrund von Umbauarbeiten nicht an der heimischen Kaiserlinde absolviert werden. Stattdessen weicht die SVE ins benachbarte Ludwigsparkstadion in Saarbrücken aus. Steffen macht das jedoch wenig aus. "Wir haben ein Heimspiel in der 2. Bundesliga - das ist einfach schön. Klar hätten wir es liebend gern bei uns absolviert, aber ich bin froh, dass wir nicht so eine weite Entfernung haben und es in Saarbrücken machen können."

Der Trainer erklärt: "Wir brauchen jeden Fan, der uns nach vorne peitscht und eine Kulisse schafft, wo wir sagen: 'Das ist ein tolles erstes Heimspiel.'" Dann will die SVE "am liebsten mit einem Sieg unsere Fans verwöhnen, aber auch uns selbst guttun." Vorab wurden rund 7000 Karten, darunter 1300 an die Rostocker Gäste, verkauft.

Schnellbacher kehrt in den Kader zurück

Während Dominik Martinovic (Verletzung der Bauchmuskulatur) weiter ausfällt, kehrt Sturmkollege Luca Schnellbacher zurück und wird sicher im Kader stehen, wie Steffen ankündigt. Neuzugang Frederik Jäkel trainiert dagegen noch individuell und wird dementsprechend nicht dabei sein.