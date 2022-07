"Dann schafft ihr es vielleicht": Cristiano Ronaldo schimpft über die englische Presse

Cristiano Ronaldo hat sich dieser Tage offenbar sehr über diverse Geschichten in den englischen Gazetten geärgert - und das kurzzeitig auf Instagram herausgeblasen. Inzwischen hat der 37-Jährige den Beitrag schon wieder gelöscht. Das Ganze erinnert zudem an letztes Jahr.

Was macht Cristiano Ronaldo in der neuen Saison? Spielt der portugiesische Torgarant weiter für Manchester United und damit Europa League oder geht es zu einem anderen Klub nur ein Jahr nach seiner Red-Devils-Rückkehr? Diese Fragen kreisen seit Wochen rund um den 37-jährigen Stürmer, der laut Medienberichten im Herbst seiner Karriere weiter Königsklasse spielen und deswegen wechseln wolle.

Klar ist laut Vorstandsboss Oliver Kahn schon mal: Zum FC Bayern München wird CR7 in diesem Sommer nicht kommen. Die Absage ist erteilt.

Doch was will der Europameister von 2016 wirklich? Das kann im Grunde nur er selbst beantworten, was bislang noch nicht erfolgt ist. So wird es weiterhin Gerüchte geben, zumal Cristiano Ronaldo jüngst nicht an der Saisonvorbereitungstour von ManUnited durch Thailand und Australien teilgenommen hat und erst Anfang der Woche nach Manchester zurückgekehrt ist - offiziell "wegen familiärer Gründe".

Der neue Trainer Erik ten Hag hat den kopfballstarken Angreifer außerdem zuletzt für ein Testspiel in Oslo gegen Atletico Madrid nicht in sein Aufgebot genommen, zwischenzeitlich aber betont, dass der von Ajax Amsterdam gekommene Coach durchaus mit CR7 plane.

CR7: "Aufmerksamkeit der Menschen nur mit Lügen"

Was Cristiano Ronaldo derweil selbst geplant hat? Eine Breitseite gegen die englische Presse. Der erst vergangenes Jahr von Juventus nach Manchester zurückgekehrte Profi hat seinen Ärger über die vielen Meldungen auf der Insel rund um seine Person in einem Kommentar auf einer Ronaldo-Fanseite bei Instagram Luft gemacht. Wenig später ist der Beitrag von ihm allerdings schon nicht mehr zu finden gewesen.

Gehalt hat der Kommentar aber gehabt. "Es ist unmöglich, dass ein Tag vergeht, an dem man nicht über mich redet", so CR7. "Sonst verdient die Presse ja kein Geld. Sie wissen, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen nur mit Lügen bekommen können. Macht nur weiter so, dann schafft ihr es vielleicht, irgendwann mit einer Nachricht richtig zu liegen." Was der Athlet aber genau gemeint hat - ob einzelne oder viele veröffentlichte Geschichten und Gerüchten der englischen Medien -, ist nicht zu erkennen gewesen. Pikanterweise hat Cristiano Ronaldo den Kommentar unter einem Beitrag veröffentlicht, in dem es geheißen hat, dass ManUnited seinen Superstar nicht gehen lässt.

Mit seinem Text erinnert der Torjäger ans letzte Jahr, als er sich ebenfalls über Presseberichte, die einen Wechsel weg von Juve andeuteten, aufregte - nur um wenig später eben an seine alte Wirkungsstätte Manchester United zu wechseln. Kommt es nun erneut so?