"... dann musst du schwimmen": Reichert darf sich gegen den HSV beweisen

Zum Saisonabschluss geht es für den 1. FC Nürnberg zum Hamburger SV. Große Entscheidungen stehen am Sonntag nicht mehr an, dafür aber ein besonderer Tag für Jan Reichert. Der FCN-Keeper wird zwischen den Pfosten stehen.

Die einen haben den Aufstieg klar verpasst, die anderen ihren Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag bereits unter Dach und Fach gebracht. Wenn der Hamburger SV am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den 1. FC Nürnberg empfängt, fehlt es also sportlich an der ganz großen Relevanz. Von einem Schaulaufen möchte der Nürnberger Trainer Cristian Fiel allerdings nichts wissen.

"Ich will, dass wir die Saison gut zu Ende bringen und das Spiel konzentriert angehen. Wir fahren da nicht zum Spaß hin, wir versuchen zu gewinnen. Es sind nochmal drei Punkte, du kannst nochmal gewinnen", erklärte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel und verwies dabei auf die durchweg enttäuschende Rückrunde des FCN. "Über die letzten Wochen ist viel gesprochen worden, deshalb hätte ich nichts dagegen, mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu gehen."

"Es geht darum, danke zu sagen"

Insbesondere, um sich auch nochmal beim Anhang zu bedanken, der trotz aller Schwierigkeiten die Mannschaft stets unterstützt hat. "Es geht darum, danke zu sagen an die Leute, die auswärts gefahren sind und die hier im Stadion waren. Ich glaube, dass es nicht so einfach war. Ich sage mit voller Überzeugung, dass die Unterstützung im Stadion zuhause wie auswärts immer top war. Das ist nicht selbstverständlich."

Gegen die Rothosen muss der Spanier neben dem gesperrten Can Uzun sowie den verletzten Daichi Hayashi und Marcel Wenig, die den FCN wie sieben weitere Profis allesamt verlassen werden, auch auf Kanji Okunuki und die ebenfalls scheidenden Christopher Schindler und Florian Hübner verzichten. "Es tut mir sehr leid für beiden. 'Schindi' konnte sich schon etwas länger darauf vorbereiten, dass es im Sommer zu Ende ist. Trotzdem hätte ich ihn gerne noch einmal auf dem Platz gesehen", äußerte Fiel sein Bedauern über den Ausfall der beiden Verteidiger.

Während Schindler nach einem Kreuzbandriss und einem Mittelfußbruch seit April aufgrund einer Muskelverletzung fehlt, verletzte sich Hübner erst Anfang des Monats beim 1:3 in Düsseldorf bei einer Rettungsaktion. "Das ist einfach 1000 Prozent Hübner. Er schmeißt sich in alles rein, gibt immer Vollgas, immer 100 Prozent. Dann kann sowas passieren. Umso bitterer, dass er jetzt nicht nochmal auf dem Platz stehen kann."

Irgendwann wirst du reingeschmissen und dann musst du schwimmen. Cristian Fiel über das bevorstehende Debüt von Jan Reichert

Erstmals das Feld für die Profis betreten wird am Sonntag aller Voraussicht nach Jan Reichert. Der 22-jährige Torhüter, der seit 2021 in Nürnberg unter Vertrag steht und bislang die Rolle der Nummer drei innehat, darf sein Profidebüt feiern. "Weil es die letzte Spieltags-Pressekonferenz in diesem Jahr ist, kann ich verraten, dass Jan Reichert im Tor stehen wird", verriet Fiel und lobte den gebürtigen Schweinfurter: "Er ist ein wirklich guter Torwart, noch dazu ein guter Junge, der von Tag eins hart an sich gearbeitet hat und das in jedem Training tut. Deshalb kriegt er dieses Spiel zu Recht."

Reichert bekommt somit die Chance, sich für Höheres zu beweisen - die bisherige Nummer eins Carl Klaus verlässt den FCN schließlich im Sommer. "Dass er Talent hat, wissen wir alle. Aber wie ich es bei den anderen Jungs auch gesagt hab, irgendwann wirst du reingeschmissen und dann musst du schwimmen", sagt Fiel und ergänzt: "Das ist kein Druck, das ist einfach so. Ich bin mir sicher, dass er es gut machen wird."