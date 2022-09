"Dann können wir in Aue auch gewinnen" - Enochs lobt defensive Stabilität

0:0 im Heimspiel gegen Viktoria Köln: Auch wenn dem FSV Zwickau das Remis in der Tabelle kaum weiterhilft und für den FSV als aktiveres Team durchaus mehr zu holen gewesen wäre, zeigte sich nicht nur FSV-Coach Joe Enochs nach Abpfiff mit dem Auftritt der Zwickauer zufrieden.

Vor allem freute Enochs, dass seine Mannschaft nach den deutlichen Niederlagen der vergangenen Wochen ein Spiel ohne Gegentreffer gelungen war. "Wir haben zu Null gespielt, wir haben eine gute Mannschaftsleistung gebracht, und das ist das, was uns immer stark macht", so der Trainer, der am Freitag nach den Verletzungen von Streller und Möker einen weiteren bitteren Ausfall hinnehmen musste. Stammkeeper und Kapitän Brinkies wird den Sachsen mit einem Muskelbündelriss im Oberarm noch mindestens bis zu Beginn der Rückrunde fehlen. Ersatz für den erfahrenen Schlussmann war mit Max Sprang ein 22-Jähriger, der gegen die Viktoria sein Drittligadebüt gab.

Das ist nichts Anderes als das, was ich sowieso jeden Tag im Training mache. Max Sprang

Zwar wurde es für Sprang gegen eine müde Kölner Offensive ein relativ ruhiger Nachmittag. Dennoch betonte Enochs die "souveräne Leistung" des jungen Torhüters, der nach eigener Aussage am Mikrofon von MagentaSport nicht aufgeregt war. "Das ist nichts Anderes als das, was ich sowieso jeden Tag im Training mache", zeigte sich der Keeper abgeklärt und freute sich über das Remis.

Während es in der Defensive kaum Gründe für Kritik gab, fand Enochs in der Offensive doch ein Haar in der Suppe: "Aus den Situationen, in denen wir in der ersten Halbzeit den Ball gewinnen, müssen wir mehr machen", ärgerten Enochs die häufig zu ungenau ausgespielten Gegenangriffe seines Teams. Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft es dann besser gemacht - und vor allem über die Außenspieler für Betrieb gesorgt.

Vorfreude auf das Derby

Bereits nach dem Spiel gegen Köln ging der Blick der Zwickauer auf den Spielplan der nächsten Woche. Denn dann steht das Sachsen-Duell bei Erzgebirge Aue an. "Nächste Woche fahren wir nach Aue mit Selbstbewusstsein und werden die dann schlagen", freute sich Sprang auf die besondere Begegnung, die auch bei den Fans einen hohen Stellenwert habe. Für Enochs ist der Fokus in der Partie klar: Zunächst gehe es für seine Mannschaft darum, kein Gegentor zu bekommen und stabil zu stehen. "Das wird nicht einfach und wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, aber wenn wir auf der heutigen Leistung aufbauen, klar, dann können wir in Aue auch gewinnen", so der Trainer.