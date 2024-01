"Dann kann es ein Flop werden": Frankfurts riskante Transferstrategie

5:00Eintracht Frankfurt hat mit Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek zwei international bekannte Namen auf Leihbasis bis Sommer verpflichtet. Beide vereint wenig bis so gut wie gar keine Spielpraxis in der Saison 2023/24 bei ihren bisherigen Klubs. Sind die Transfers also mehr heiße Luft als große Verstärkungen? Thiemo Müller ordnet ein.