"Dann kann Deutschland sehr gefährlich sein": Nikola Karabatic über Olympia-Chancen

Nikola Karabatic hat über die Rolle Deutschlands bei den Olympischen Spielen gesprochen. Die Handballlegende sieht das Team von Alfred Gislason in der Underdogrolle, verteilte aber auch Lob.

Nikola Karabatic sieht die DHB-Sieben in der Underdogrolle. Ingrid Anderson-Jensen

Im selben Wortlaut, bei dem sich Nikola Karabatic unter anderem über die Gerüchte rund um Andreas Wolff äußerte, kam der Rückraumspieler auch auf die deutschen Olympia-Chancen zu sprechen. Bei einem Medientermin adelte er die Mannschaft von Alfred Gislason: "Die Deutschen haben bei der EM zuhause viel Qualität gezeigt."

Eine Favoritenrolle wachse daraus allerdings nicht. Deutschland startet in Gruppe A etwa gegen Spanien, Schweden und Kroatien. "Jetzt stehen sie nicht als Favoriten für Olympia da, aber als Underdog", erklärte Karabatic.

"Sie haben viele junge Spieler, die eine große Rolle gehabt haben, und Andi hat geil gespielt. Wenn er bei Olympia so weitermacht, dann kann Deutschland sehr gefährlich sein", fuhr der Franzose im Hinblick auf die Europameisterschaft im Januar fort.

Karabatic schloss: "Aber Olympia ist immer etwas anderes. Der Druck ist höher, du hast weniger Spiele und musst jedes Mal Leistung bringen. Die Konkurrenz ist richtig hoch." Der 40-jährige geht nach den Spielen in Paris von der Handballbühne ab: am liebsten mit einem Knall - der Goldmedaille.

