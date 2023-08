"Dann kam er auf meine Füße": Matchwinner Günther hofft auf Einstandsgeschenk

Bei Hertha BSC feierte Aufsteiger Wiesbaden einen überraschenden Auswärtsdreier dank eines späten Sonntagsschusses. Matchwinner Lasse Günther hoffte nach Abpfiff auf eine kleine Gegenleistung seiner Kollegen.

Nicht weniger als "wahrscheinlich der beste" Moment seiner jungen Karriere. So ordnete Lasse Günther seinen späten Siegtreffer zum 1:0 seiner Wiesbadener bei Hertha BSC gegenüber "Sky" ein. Mit einer Direktabnahme aus der Distanz, die über beide Pfosten in die Maschen getrudelt war, hatte der 20-Jährige die Weichen kurz vor Abpfiff auf Sieg gestellt - und analysierte den Versuch dafür anschließend recht trocken: "Ich war im Rückraum eingeteilt und sehe, dass der Ball verlängert wurde. Dann kam er auf meine Füße. Schönes Tor."

Dem "Quäntchen Glück" sei Dank: SVWW-Plan geht auf

Wichtiger als der Treffer selbst war für den Matchwinner der Stellenwert des Dreiers für die Mannschaft: "Du hast das ganze Spiel gekämpft und es dann so abzuschließen, war super. Das hat sich sehr gut für das Team angefühlt." Sicherlich auch, weil der Matchplan der Hessen aufgegangen war. "Wir wollten erst defensiv gut stehen, was wir gemacht haben, und dann gefährliche Konter setzen, die wir auch gesetzt haben", urteilte der Joker. "So wollen wir weitermachen."

Ähnlich sah es auch SVWW-Coach Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz nach dem Auswärtssieg. "Wir haben insgesamt ein starkes Spiel gemacht, von Anfang an nicht nur verteidigt, sondern immer wieder auch Ballbesitzphasen gehabt und sind gefährlich geworden." Zwar habe es natürlich "auch Chancen gegen uns" gegeben, die "auch gefährlich waren", schlussendlich habe sein Team "diese Phasen aber überstanden". Der Lohn für diese "unglaubliche Mannschaftsleistung": "Dieses Quäntchen Glück, dass der Ball am Ende reingeht."

Wird Günthers Wunsch erfüllt?

Nach dem gelungenen Saisonstart beim 1:1 in Unterzahl gegen Magdeburg ist Wiesbaden als Liganeuling nun also auch im zweiten Spiel ungeschlagen und steht mit vier Punkten aus zwei Partien bestens da. Es besteht also durchaus Grund zum Feiern bei den Hessen. "Eine schöne Fahrt wird das", kündigte Günther mit Blick auf den Heimweg daher an und machte angesprochen auf eine mögliche Runde Getränke auf seine Kosten keinen Hehl aus einer anderen Wunschvorstellung: "Ich hoffe, ich kriege was zum Einstand, nach dem Tor!"

Ob seine Kollegen sich darauf einlassen, wird wohl im Mannschaftsbus geklärt werden müssen. Dass dieser auf der Fahrt in die hessische Landeshauptstadt den ein oder anderen Zwischenstopp einlegt, dürfte derweil klar sein. Zumindest laut Coach Kauczinski: "Wir haben ja nächste Woche kein Spiel. Von daher ist das okay."