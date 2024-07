"Dann ist Olympia in Gefahr": Wie schwer ist Zverevs Knieverletzung?

Mit lädiertem Knie war Alexander Zverev am Montag in Wimbledon angetreten - und schied dann auch aus. Nun droht sogar das Olympia-Aus.

Am Montag hat sich Alexander Zverev aus Wimbledon verabschiedet - und das, weil er nach 2:0-Satzführung gegen Taylor Fritz noch in fünf Sätzen verloren hat. Auffällig dabei war, dass der aktuell beste deutsche Tennisspieler nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Eine Kniebandage war dafür ein deutliches Zeichen. Diese war nötig geworden, nachdem er im Match zuvor gegen Cameron Norrie weggerutscht und sein Knie überdehnt hatte.

"Mein Knie ist relativ geschwollen. Aber es ist nichts, das außergewöhnlich schlimm ist oder dass ich länger ausfalle", hatte sich der Olympiasieger zunächst noch verhalten optimistisch gezeigt. Anders klang er dann schon nach seinem Aus. "Es ist offensichtlich, dass ich nicht bei 100 Prozent war. Ich habe auf einem Bein gespielt. Ich habe mit unfassbar vielen Schmerzmitteln gespielt", sagte Zverev nach seinem Aus und sprach dabei von "einem Knochenödem und einer Zerrung in der Kapsel". Doch nun könnte es schlimmer kommen.

Vielleicht doch "mehr als ein Knochenmarksödem"

Am Dienstag wurden aus dem lädierten linken Knie etwa 40 Millimeter Flüssigkeit und Blut entnommen - und es kam der Verdacht auf, dass sich der Weltranglistenvierte schlimmer verletzt haben könnte. Das berichtete Bruder Mischa Zverev bei Prime Video. Es sei vielleicht doch "mehr als ein Knochenmarksödem". Alexander werde nun in seiner Wahlheimat Monaco am Mittwoch noch einen weiteren Arzt aufsuchen, um die Schwere der Verletzung abklären zu lassen. Dafür sollen exaktere Aufnahmen des Knies gemacht werden.

Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris droht sogar sein Ausfall im Kampf um die Medaillen. Sein Bruder Mischa konnte jedenfalls nicht ausschließen, dass Zverevs Teilnahme in Gefahr sei. Die Spiele in Paris werden am 26. Juli eröffnet. "Wenn es eine Fraktur ist im Knochen oder ein Haarriss oder was auch immer, dann muss man schauen, wie lange es dauert. Aber dann ist Olympia in Gefahr."

Dass sein jüngerer Bruder an den Olympischen Spielen unbedingt teilnehmen möchte, daran besteht für Mischa kein Zweifel. Bruder Zverev machte unlängst kein Geheimnis daraus, dass er in Paris "gewinnen und die Fahne tragen will. Ich habe drei Wochen, das wird reichen."