"Dann hat er gefragt: Geht’s noch?": Wie Zebec beim HSV Hrubesch in die Mangel nahm

KMD #162 - Horst Hrubesch Vol. I

Benni Flanke, ich Kopf, Podcast!" - so oder so ähnlich lautet das Motto der neuen Folge kicker meets DAZN, in der sich Horst Hrubesch die Ehre gibt. Die Mittelstürmer-Legende verrät unter anderem, welche Zweitsportart ihm die besondere Robustheit im Strafraum schulte und welcher Trainer ihm die eigene Spielhälfte verbot. Ganz Aktuelles hat kicker-Reporter Matthias Dersch zu berichten, denn mit ihm sprechen Alex und Benni über das heißeste Team der Stunde - den BVB. Dazu gibt's alles zum abgelaufenen Bundesliga-Wochenende, hochinteressante Freistoß-Statistiken und einen Besuch in Hamburgs schönster Autowaschanlage.