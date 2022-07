"... dann gibt es nur einen Sieger - und das sind wir"

Am Mittwoch beginnt die Frauen-EM in England, das deutsche Team ist am Freitag gefordert. Kapitänin Svenja Huth erklärt, was vor dem Start Hoffnung macht - und Jule Brand, warum sie als Jüngste im Team schon mal zur "Wasserträgerin" wird.

Geballte Erfahrung und ein Greenhorn: Svenja Huth (li.) und Jule Brand. picture alliance/dpa