"... dann geht man unter": Ratlosigkeit in Düsseldorf

Erklären konnten sich die Beteiligten die über weite Strecken mangelhafte Leistung der Fortuna an der Ostsee nicht. Nur ein Akteur war beim 1:2 in Rostock auf der Höhe.

"Die Leistung war erschreckend. Was wir da abgeliefert haben, kann ich einfach nicht erklären", sagte Andre Hoffmann mit einer Klarheit, die Düsseldorf in den 90 Minuten zuvor nur bei einer einzigen Szene an den Tag gelegt hatte - beim zwischenzeitlichen 1:1. Dass der Treffer von Khaled Narey nach 57 Minuten den Ausgleich und nicht den Ehrentreffer für längst abgeschlagene Gäste bedeutete, entsprach nicht ganz dem Spielverlauf. Es war allein Torhüter Florian Kastenmeier zu verdanken, der in zahlreichen Szenen weitere Gegentreffer verhindert hatte. "Wenn du bei Hansa antrittst, weißt du genau, was dich erwartet", fuhr Hoffmann fort. "Wenn man hier den Kampf nicht annimmt, geht man unter."

So weit ist es dank des 24-Jährigen im Tor bekannterweise nicht gekommen. Bis auf eine etwas bessere Phase vor und nach der Pause war die Darbietung der Düsseldorfer aber nicht ausreichend. Als einzig positiven Aspekt im Offensivspiel lässt sich die Chancenverwertung vermerken - der Treffer war nämlich die einzige gute Möglichkeit im gesamten Spiel. "Ich kann mir diese Schwankungen nicht erklären", kritisierte Trainer Christian Preußer. "Wir hatten überhaupt keine Intensität im Spiel. Von Spielkontrolle war keine Spur. Nach dem 1:1 hatte ich schon das Gefühl, dass wir die Emotionen aus dem Stadion bekommen haben, und dann geht es mit den Fehlleistungen so weiter."

Revanche gegen Hannover 96

Nach dem Pokal-Aus gegen Hannover 96 unter der Woche kassierte die Fortuna also gleich den zweiten Rückschlag binnen weniger Tage. Am kommenden Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bietet sich in der Liga gleich die Revanche gegen die 96er. Bis dahin hat Preußer jedoch einige Baustellen abzuarbeiten, um nicht erneut mit leeren Händen dazustehen und weiter in den Keller abzurutschen: Ob in der defensiven Stabilität, dem Zweikampfverhalten oder der Konsequenz und dem Ideenreichtum im Offensivspiel - in jeder Hinsicht ist eine klare Leistungssteigerung von Nöten.