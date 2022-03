Dankert nach Elfmeter-Rücknahme: "Hut ab vor dem Fairplay des Braunschweigers"

Neben einer Platzwunde stand in Mannheim ein zurückgenommener Handelfmeter im Blickpunkt. FIFA-Schiedsrichter Bastian Dankert erklärte im Nachgang seine Entscheidungsfindung.

Es lief die letzte Minute der regulären Spielzeit in Hälfte eins in Mannheim. Die Gäste aus Braunschweig waren kurz zuvor mit 1:0 in Führung gegangen und drangen über Bryan Henning auf dem rechten Flügel nach vorne. Dessen Hereingabe von der Grundlinie prallte vom Waldhof-Profi Gerrit Gohlke ins Toraus. Bastian Dankert entschied umgehend auf Handelfmeter - doch dann begannen minutenlange Diskussionen im Carl-Benz-Stadion.

"Ich habe gesehen, dass er mit dem ausgestreckten linken Arm den Ball ins Toraus abwehrt", begann FIFA-Referee Dankert im Nachgang bei "MagentaSport" mit der Darlegung der Sachlage aus seiner Sicht. "Das konnte mein Assistent mir nicht bestätigen in dieser Situation und ja, dann überlegst du natürlich, ob es die korrekte Entscheidung ist", so der 41-jährige Rostocker weiter.

Dankerts Lob an Henning

"Dann hab ich die Protagonisten, den Gohlke und auch den Braunschweiger Spieler, der den Ball reingeflankt hat (Henning, Anm. d. Red.), befragt. Und da muss ich erstmal sagen: Hut ab vor dem Fairplay, nicht nur von dem Mannheimer, sondern auch von dem Braunschweiger Spieler, der dann sagt, dass er den Ball auch nicht am ausgestreckten Arm gesehen hat."

BTSV-Profi Henning hatte also letztlich entscheidenden Anteil daran, dass dieses Verfolgerduell mit einem 1:0 in die Kabinen ging. Braunschweig ließ sich durch den nicht gegebenen Strafstoß nicht beirren, kam hellwach aus den Katakomben und sorgte mit zwei schnellen Treffern zum 3:0-Endstand für die frühe Vorentscheidung.

Bereits in der Anfangsphase wurde diskutiert

Es war im Übrigen nicht die einzige Situation in dieser Begegnung, über die nachhaltig während des Spiels und auch danach noch diskutiert werden sollte. Bereits in der Anfangsphase hatte Mannheims Marc Schnatterer seinem Gegenspieler Robin Krauße mit hohem Bein eine stark blutende Platzwunde im Gesicht zugefügt - und war mit der Gelben Karte gut bedient.