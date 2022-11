Danke, Gianni Infantino!

Ab Sonntag rollt in Katar der Ball. Denkwürdig war aber auch schon der Tag vor dem Eröffnungsspiel. kicker-Reporter Thiemo Müller erklärt, warum.

Natürlich sind wir alle in Katar, um über Fußballspiele zu berichten. So richtig los geht es hier also erst am Sonntagabend mit dem Eröffnungsduell zwischen dem Gastgeber und Ecuador. In Erinnerung bleiben wird von dieser Weltmeisterschaft aber ganz sicher auch dieser letzte Tag, bevor der erste Ball rollte. Das liegt selbstredend in erster Linie am Auftritt des FIFA-Präsidenten.

Gianni Infantino hat mit seiner rund 90-minütigen Polemik vorgelegt - sollte der fußballerische Unterhaltungswert der kommenden vier Wochen mithalten können, wäre es wohl tatsächlich "die beste Fußball-WM aller Zeiten", die der Verbandschef wie ein Mantra ankündigt. Eigentlich will Infantino nach eigenem Bekunden ja, dass sich mit Blick auf das bevorstehende Turnier endlich alles um Fußball dreht. Erreicht hat er mit seiner Pressekonferenz das genaue Gegenteil. Und dass deren Echo länger nachhallen wird als An- und Abpfiff des Eröffnungsspiels, dürfte jedem klar sein. Also: ein klassisches Eigentor von Infantino.

Das Vorgehen des 52-jährigen Schweizers wirft logischerweise die Frage auf: Warum? War es ein von Emotion getriebener Rundumschlag gegen all die Kritiker, gegen die er sich nun auf großer Bühne endlich einmal in aller Ausführlichkeit zur Wehr setzen wollte? War es schlicht Naivität, zu glauben, in dieser Form Skeptiker überzeugen und damit schlagartig für eine andere Atmosphäre sorgen zu können? Oder war es am Ende doch in erster Linie eine ganz bewusste persönliche Huldigung an die Gastgeber - letztlich auf Kosten der Veranstaltung, die doch eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte?

Die letztgenannte Möglichkeit wäre wohl die schlimmste. Würde sie doch bedeuten, dass der Vorwurf der "Doppelmoral" auf Infantino selbst zurückfällt, wenn er gleichzeitig den Medienschaffenden zuruft: "Lasst die Leute den Fußball und die Spiele genießen."

Dass einen als Sportjournalisten vor Ort solche Gedanken zwangsläufig stärker umtreiben als Überlegungen zu Aufstellung und Taktik der beteiligten Mannschaften, ist bezeichnend. Wie wohltuend war da nach der Infantino-Show doch der Termin am Samstagnachmittag an gleicher Stätte: Arsene Wenger und Jürgen Klinsmann referierten über die Arbeit der technischen Studiengruppe. Die gehört zwar auch zur FIFA, trotzdem ging es um Fußball. Na endlich!

Wenger referierte über die inzwischen weltweit favorisierte Stilform des Pressing, Klinsmann über seine Vorliebe für "echte Neuner". Daneben ging es um Torhüter als "erste Spielmacher" oder die Bedeutung von Standardsituation. In gewisser Weise Banalitäten, die keinem Fußballinteressierten wirklich neu sind. An Tagen wie diesen aber lernt man sie ganz neu schätzen, wie lange vermisste alte Bekannte. Und das ist, ob gewollt oder nicht, definitiv auch ein Verdienst des FIFA-Präsidenten. Danke, Gianni Infantino!

In unserer WM-Kolumne "Mein Tag in Katar" berichten unsere sieben Reporter vor Ort abwechselnd über ihre persönlichen WM-Erlebnisse abseits des Fußballplatzes - über Sportliches und Unsportliches, Kurioses und Kritisches.