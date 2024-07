"Danke, Fußball": Thiago verkündet Karriereende mit 33 Jahren

Die Spekulationen um einen neuen Arbeitgeber sind beendet: Der langjährige Bayern-Spieler Thiago hat seine aktive Karriere mit 33 Jahren beendet.

Dass seine Zeit beim FC Liverpool enden würde, stand bereits fest. Nun ist auch klar: Thiago setzt seine Karriere auch bei keinem anderen Verein fort. Der spanische Mittelfeldspieler hat seine Laufbahn am Montagabend für beendet erklärt.

"Danke, Fußball. Und allen, die mich auf meinem Weg begleitet und mich zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben", schreibt er in einem auf den sozialen Medien veröffentlichten Statement. "Wir sehen uns bald wieder, Thiago."

Sieben Deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern

Thiagos Vertrag beim LFC war erst kürzlich am 30. Juni ausgelaufen. Gerüchte hatte es unter anderem um einen Wechsel zum FC Girona gegeben. Es kommt aber nicht zu einer Rückkehr nach Spanien, wo der Taktgeber seine Karriere einst beim FC Barcelona begonnen hatte. Nach seiner bist 2008 andauernden Ausbildung in La Masia, der berühmten Jugendakademie der Katalanen, debütierte Thiago 2009 unter Pep Guardiola für die erste Mannschaft. 2011 gewann der in Italien geborene Mittelfeldspieler mit Barcelona als Ergänzungsspieler die Champions League.

Zwei Jahre später holte Guardiola seinen Musterschüler nach München, wo Thiago bis 2020 die Strippen im Mittelfeld zog und in jeder seiner sieben Bundesliga-Saisons die Meisterschaft gewann. Unvergessen blieb unter anderem sein Siegtor per Seitfallzieher gegen den VfB Stuttgart im Januar 2014. In seinem letzten Spiel für den Rekordmeister gewann Thiago 2020 zum zweiten Mal die Champions League.

Schlechtes Timing in der Nationalmannschaft

Kurz darauf verabschiedete sich der Techniker und Spielgestalter nach Liverpool. In der Premier League hatte der Ausnahmefußballer allerdings immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, vor allem eine langwierige Hüftverletzung bremste ihn fast zehn Monate aus. Als Thiago Anfang Februar beim 1:3 gegen Arsenal kurz vor Schluss sein Comeback feierte, zog er sich direkt wieder eine Muskelverletzung zu und fiel für den Rest der Saison aus. Nun steht fest: Dies war Thiagos letztes Spiel als Profi.

So hochdekoriert Thiago auf Vereinsebene war, so unglücklich war sein Timing in der Nationalmannschaft: Die EM 2012 und damit den letzten großen Erfolg der goldenen Generation um seine Barcelona-Kollegen Xavi und Iniesta verpasste der Nationalspieler verletzt, auch die WM 2014 musste er wegen eines Innenbandrisses absagen. Das letzte seiner insgesamt nur 46 Länderspiele war das verlorene EM-Halbfinale 2021 gegen Italien.