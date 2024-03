"Danke, Franz": DFB-Bus im Zeichen Beckenbauers

Franz Beckenbauer war die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, der DFB gedenkt dem im Januar verstorbenen Kaiser nun auch auf dem Bus der deutschen Nationalmannschaft.

Für die DFB-Auswahl stehen mit den Duellen in Frankreich am Samstag und gegen die Niederlande am Dienstag zwei Testländerspiele auf dem Programm - die ersten Spiele nach dem Tod von Franz Beckenbauer. Und da hat sich der DFB zu Ehren des am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorbenen Beckenbauers etwas Besonderes einfallen lassen. Der DFB-Bus ist mit einem Porträt des Weltmeister-Kapitäns von 1974 mit WM-Pokal verziert.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist ab sofort also ganz im Zeichen Beckenbauers unterwegs, der als größter deutscher Fußballer gilt und neben dem WM-Titel 1974 mit Deutschland auch 1990 als Teamchef mit der DFB-Elf die Weltmeisterschaft holte.

"Danke, Franz" steht in riesigen Lettern auf dem Bus, der die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag zum Training am Frankfurter Campus brachte. Unter den Lebensdaten (1945 - 2024) des Kaisers steht außerdem klein: "Und für immer".