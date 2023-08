"Dankbarer" Omlin neuer Gladbach-Kapitän

Nach sieben Jahren hat Borussia Mönchengladbach einen neuen Kapitän: Torhüter Jonas Omlin übernimmt die Binde - auch die Stellvertreter und der Mannschaftsrat stehen fest.

Er ist erst seit rund einem halbem Jahr bei Borussia Mönchengladbach - und ab sofort doch schon Kapitän: Am Freitag vermeldeten die Fohlen, dass Stammkeeper Jonas Omlin die Mannschaft in der Saison 2023/24 mit der Binde aufs Feld führen wird. Der 29 Jahre alte Schweizer wird damit Nachfolger von Lars Stindl, der sieben Jahre Kapitän war, in diesem Sommer aber zum Karlsruher SC zurückgekehrt ist.

Der neue Trainer Gerardo Seoane machte zudem die Mittelfeldspieler Julian Weigl und Florian Neuhaus zu Omlins Stellvertretern. Gemeinsam mit Tony Jantschke, Christoph Kramer, Alassane Plea und Ko Itakura bildet das Trio auch den neuen Mannschaftsrat. "Es ist wichtig, dass wir diese erfahrenen Spieler haben, die Verantwortung für die Mannschaft und den Klub übernehmen wollen und können", sagte Seoane.

Omlin war im Januar als Nachfolger des zum FC Bayern abgewanderten Vize-Kapitäns Yann Sommer aus Montpellier gekommen und hatte sich nicht nur schnell als Nummer eins zwischen den Pfosten, sondern auch als meinungsstarker Führungsspieler etabliert. "Jonas hat hier auf Anhieb gezeigt, dass er eine echte Führungspersönlichkeit ist", findet Landsmann Seoane.

"Wenn mir etwas nicht passt, will ich es passend machen"

Am Samstag (15.30 Uhr) wird Omlin die Gladbacher im Testspiel gegen Ex-Klub Montpellier erstmals als Kapitän anführen. "Es ist eine Riesen-Ehre für mich, dieses Amt zu übernehmen", sagt der viermalige Nationalspieler, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. "Ich bin sehr dankbar und freue mich auf meine neue Aufgabe. Ganz klar ist aber auch, dass ich so ein Amt nicht allein ausführen kann. Daher bin ich froh, dass ich in Jule und Flo sowie den vier Mitgliedern des Mannschaftsrats erfahrene und führungsstarke Leute an meiner Seite habe."

Um klare Aussagen war Omlin auch bisher nicht verlegen. Im kicker-Interview hatte er am Montag gesagt: "Wenn mir etwas nicht passt, will ich es passend machen. Ich bin der Überzeugung, dass man Sachen ändern kann, wenn sie klar und deutlich angesprochen werden."