"Dankbar für die Direktheit": Bielefeld geht ohne Koschinat in die 3. Liga

Arminia Bielefeld wird die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2023/24 mit einem neuen Cheftrainer aufnehmen, das gab der Absteiger am Freitagnachmittag bekannt.

Er wird Bielefeld in der 3. Liga nicht mehr als Trainer betreuen: Uwe Koschinat. imago images

In einem persönlichen Gespräch teilte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel am Freitag Uwe Koschinat die Entscheidung mit, den zum 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Bei Klassenerhalt hätte sich das Arbeitspapier von Koschinat automatisch verlängert.

"Wir bedanken uns bei Uwe Koschinat für seine intensive Arbeit und seinen großen Einsatz für Arminia Bielefeld in den vergangenen Wochen", wird Mutzel, erst kürzlich in Ostwestfalen installiert, zitiert: "Für unsere zukünftige Ausrichtung werden wir auf der Trainerposition eine Veränderung vornehmen." Mutzel sei es wichtig gewesen, "das Gespräch mit Uwe Koschinat mit ein wenig Abstand zum vergangenen Dienstag, dennoch aber so früh wie möglich zu führen und ihm persönlich meine Gründe für die Entscheidung darzulegen. Es spricht für ihn, wie professionell er heute diese Entscheidung aufgenommen hat."

Dafür spricht auch, dass Koschinat selbst in der Pressemitteilung ausführlich zu Wort kommt. "Ich bin dankbar für die Offenheit und Direktheit in unserem Gespräch", so der 51-Jährige: "Leider haben wir unsere sportlichen Ziele nicht erreicht, das schmerzt mich und alle sehr. Ich möchte mich bei allen Arminen, meinem Trainerteam, dem Staff, den Verantwortlichen und den fantastischen Fans für die vergangenen Wochen bedanken."

Nur drei Siege aus 13 Spielen

Koschinat hatte die Mannschaft am 9. März 2023 vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 übernommen und in elf Zweitligaspielen sowie in den zwei Begegnungen der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden betreut. Dabei standen unter dem Strich drei Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen.

"Alle haben mich vorbehaltlos aufgenommen und wunderbar unterstützt", lobt Koschinat und schließt sein Statement mit den Worten: "Es waren drei sehr intensive Monate bei der Arminia, in der ich diesen tollen Traditionsverein extrem schätzen gelernt habe. Für die Zukunft wünsche ich Arminia Bielefeld den bestmöglichen Erfolg."