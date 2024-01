Dank zusätzlicher Mittel von Sponsoren: Göttingen holt DeJulius

Die BG Göttingen hat mit David DeJulius einen neuen Point Guard verpflichtet. Der 24-Jährige war vorher in Griechenland aktiv.

Die BG Göttingen hat im Kampf gegen den Abstieg aus der BBL noch einmal personell nachgelegt und US-Point Guard David DeJulius unter Vertrag genommen. Gerüchte, dass der 24-Jährige sich den Südniedersachsen anschließt, gab es bereits seit einigen Tagen. Das besondere an der Verpflichtung: die BG-Verantwortlichen hatten ihre Sponsoren öffentlich um finanzielle Unterstützung gebeten, um eine Nachverpflichtung realisieren zu können. Verschiedene Sponsoren stellten danach zusätzliche Mittel zur Verfügung.

Dementsprechend glücklich ist Trainer Olivier Foucart, der sich von DeJulius eine Menge erhofft: "Er spielt mit Energie und Physis an beiden Enden des Feldes. Über all dem steht aber, dass er eine großartige positive Einstellung und Gewinner-Mentalität hat. Ich bin zuversichtlich, dass er uns helfen und das Team besser machen wird."

Neuzugang spielte schon mit Franz Wagner im Team

Der 24-Jährige hatte im Sommer seinen ersten Profivertrag beim griechischen Erstligisten Lavrio B.C. unterschrieben. Für den Wechsel in die BBL nutzte er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. In Griechenland stand DeJulius rund 28 Minuten auf dem Parkett war er mit durchschnittlich 14,4 Punkten pro Partie Topscorer seiner Mannschaft, zudem verteilte er 3,6 Assists. Zuvor war er für zwei Teams an US-amerikanischen Colleges aktiv: zuerst für die Michigan Wolverines, wo er mit dem deutschen Weltmeister Franz Wagner zusammenspielte, und danach für die Cincinnati Bearcats.

Die BG Göttingen hatte sich bereits im Dezember von Guard Deondre Burns getrennt. "Es hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr gezeigt, dass unsere Vorstellungen und Erwartungen nicht zusammenpassen", sagte BG-Headcoach Foucart seinerzeit. Den Sprung aus dem Tabellenkeller, aktuell liegt man mit drei Siegen aus 14 Spielen auf dem drittletzten Tabellenplatz, versuchen die Südniedersachsen nun mit DeJulius zu schaffen. Das nächste Bundesligaspiel bestreiten die Göttinger am Sonntag beim Tabellennachbarn Tigers Tübingen.