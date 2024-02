Dank Wetterbericht: Dreifach-Sieg für UAE Emirates im Einzelzeitfahren

Das UAE Team Emirates hat bei seinem Heimrennen mit einem Dreifachsieg im Einzelzeitfahren aufgetrumpft. Dank akribischer Vorbereitung des Teams war das Ergebnis indes kein Zufall.

Auf der 12,1 Kilometer langen zweiten Etappe rund um die Insel Al-Hudayriyat in den Vereinigten Arabischen Emiraten siegte am Dienstag der US-Amerikaner Brandon McNulty in 13:27 Minuten vor seinen Teamkollegen Jay Vine (Australien/+0:02 Minuten) und Mikkel Bjerg (Dänemark/+0:04).

Als bester Deutscher erreichte Nikias Arndt (Bahrain-Victorious/+0:41) als 28. das Ziel. McNulty übernahm durch seinen Erfolg auch die Führung in der Gesamtwertung. Das UAE Team Emirates tritt ohne Tadej Pogacar an. Statt des zweimaligen Tour-Siegers peilt dessen Edelhelfer Adam Yates (England) den Gesamtsieg an.

"Wir haben uns den Wind angeschaut"

"Das ist großartig", sagte McNulty und verriet, dass sich das Team akribisch vorbereitet hatte. "Das Team hat so viel in die Vorbereitung des Zeitfahrens gesteckt, dass es sich für alle ausgezahlt hat. Wir haben uns den Wind angeschaut, und es sah so aus, als würde er im Laufe des Tages etwas zunehmen, also haben wir unsere drei besten Fahrer als erste starten lassen. Ich denke, das hat sich ausgezahlt."

Der Belgier Tim Merlier hatte die erste Etappe der UAE Tour gewonnen. Der 31-Jährige vom Team Soudal-Quick-Step hatte sich beim Auftakt vom Al Dhafra Walk zum Liwa Palace im Massensprint vor dem Niederländer Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling) durchgesetzt.

Am Mittwoch dürfte es auf der ersten von zwei Bergetappen der Rundfahrt zu großen Verwerfungen in der Gesamtwertung kommen. Die 176 km lange dritte Etappe endet mit der Bergankunft am Jebel Jais. Der letzte Anstieg ist 19 km lang und hat eine durchschnittliche Steigung von 5,6 Prozent.

Die sechste Austragung der einwöchigen UAE Tour endet am Sonntag in Jebel Hafeet.

2. Etappe/Einzelzeitfahren Al Hudayriyat Island/Vereinigte Arabische Emirate (12,10 km):

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 13:27 Min.; 2. Jay Vine (Australien) - UAE Team Emirates + 2 Sek.; 3. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 4; 4. Tobias Foss (Norwegen) - Ineos Grenadiers + 14; 5. Rainer Kepplinger (Österreich) - Bahrain Victorious + 16; 6. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 17; 7. Johan Price-Pejtersen (Dänemark) - Bahrain Victorious + 19; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious; 9. Bruno Armirail (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 20; 10. Ivan Romeo (Spanien) - Movistar Team + 21; ... 28. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 41; 32. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 44; 33. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 35. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 47; 66. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:03 Min.; 71. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 1:09; 72. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:10; 84. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 1:17; 86. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 1:19; 92. Henri Uhlig (Regensburg) - Alpecin-Deceuninck + 1:23; 116. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 1:38; 127. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech + 1:45

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 3:23:22 Std.; 2. Jay Vine (Australien) - UAE Team Emirates + 2 Sek.; 3. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 4; 4. Tobias Foss (Norwegen) - Ineos Grenadiers + 14; 5. Rainer Kepplinger (Österreich) - Bahrain Victorious + 16; 6. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 17; 7. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 18; 8. Johan Price-Pejtersen (Dänemark) - Bahrain Victorious + 19; 9. Bruno Armirail (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 20; 10. Ivan Romeo (Spanien) - Movistar Team + 21; ... 27. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 41; 30. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 44; 31. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team; 33. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 47; 61. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:03 Min.; 65. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 1:09; 66. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:10; 76. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 1:17; 80. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 1:19; 86. Henri Uhlig (Regensburg) - Alpecin-Deceuninck + 1:23; 106. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 1:38; 133. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech + 3:41