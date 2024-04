Dank Urgroßvater und Fotos im Bilbao-Trikot: Wie DFB-Newcomerin Schulze Solano nach Spanien kam

Über den Taunus ins Baskenland. Und auf politischen und sportlichen Umwegen plötzlich Nationalspielerin für den DFB. Bibiane Schulze Solanos Karriereweg.

"Sie bringt alles mit: Sie hat eine gute Körpergröße, sie spielt körperbetont und hat ein gutes Passspiel - was jetzt nicht verwundert in Spanien." Horst Hrubesch hatte gute Gründe, um Bibiane Schulze Solano in sein Aufgebot für die anstehenden EM-Qualifikationsspiel in Linz gegen Österreich und in Aachen gegen Island zu berufen.

Schulze wer? Das werden sich viele Fußballfans gefragt haben, die keine intimen Kenner der Liga F in Spanien sind. Denn dort spielt die 25-jährige Schulze Solano, geboren in Bad Soden am Taunus und fußballerisch groß geworden in der Jugend des 1. FFC Frankfurt.

Zum Glück hatte die Mutter den Taufschein noch

Nach vier Kurzeinsätzen in Bundesliga-Partien der Hessinnen ging es 2019 zu Athletic Bilbao, in die Heimat der baskischen Vorfahren also. Wer die restriktive Personalpolitik des Traditionsvereins mit den rot-weiß-gestreiften Trikots kennt, der ahnt, dass allein die doppelte Staatsbürgerschaft die Tür zum Golf von Biscaya nicht öffnen konnte. Denn Schulze Solano ist weder im Baskenland geboren noch dort aufgewachsen. Und das ist nun mal eine Kernfrage, wenn es um einen Kaderplatz bei Athletic geht.

So musste die Familie um die baskische Mutter jede Menge Überzeugungsarbeit leisten. Es halfen: Kinderfotos von Bibiane im Bilbao-Trikot, ein baskischer Taufschein und die Tatsache, dass der Urgroßvater der Bruder von Klublegene Jose Mari Belauste war. Irgendwann war das Politikum vom Tisch und Schulze Solano Teil des Aufgebots.

Verletzung verhindert Einsatz für Spanien

Danach spielte sie sich in den Fokus, wurde Anfang 2023 sogar ins hochkarätig besetzte spanische Nationalteam berufen. Verletzungen machten Schulze Solano einen Strich durch die Rechnung. Gut für den DFB, der in der Defensive aktuell noch auf eine Ü-30-Abwehrzentrale baut. Und die Newcomerin ist erst 25.

Setzt Hrubesch beim Quali-Doppelpack am Freitag (20.30 Uhr/ARD) und Dienstag (18.10 Uhr/ZDF) auf Schulze Solano, hätte sich die Abwehrspezialistin im DFB festgespielt. Da die verletzte Abwehrchefin Marina Hegering (VfL Wolfsburg) fehlt, stehen die Chancen auf ihre Premiere nicht schlecht. Und Neu-Bundestrainer Christian Wück hätte nach Olympia eine perspektivisch starke Alternative für die Innenverteidigung im Boot.