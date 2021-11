Dank Tor und Assist: Reimer stellt in Krefeld neue DEL-Rekordmarke auf

Der 3:2-Erfolg der Nürnberg Ice Tigers am Mittwochabend wurde in der DEL zu einem historischen: Denn Ice-Tigers-Kapitän Patrick Reimer stellte mit seinem 798. Scorerpunkt in der Liga einen neuen ewigen DEL-Rekord auf.

Neuer Rekord: Patrick Reimer, hier gefeiert von seinen Mitspielern, kommt nun auf 798. Scorerpunkte in der DEL. imago images